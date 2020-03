Delegados afirman que hay tripulantes de cabina de Aerolíneas Argentinas internados

por Eugenio Druetta

Con los vuelos para repatriar argentinos varados en el exterior, sumados a los viajes anteriores en los que todavía no regía el cierre de fronteras, los tripulantes de cabina se expusieron al contagio de coronavirus. Este lunes 23 de marzo, representantes de los empleados afirmaron a PERFIL que una tripulante que dio positivo de COVID-19 y además hay varios internados esperando el análisis.

Le exigen a Aerolíneas Argentinas que no oculte información y se advierten por una posible "explosión" de contagiados en las aerolíneas.

El caso positivo no viajó al exterior, sino que se contagió en Ushuaia cuando trabajó en un vuelo el 11 de marzo. Recién el pasado miércoles empezó con broncoespásmos, pero no tuvo fiebre. Se quedó en la casa cumpliendo la cuarentena, y este lunes llegaron los resultados positivos del Instituto Malbrán. Se trataría de una empleada que fue internada en el Hospital Otamendi en principio por cuatro días donde estará aislada. Sin embargo, ya no presenta síntomas y está en buen estado de salud.

"Venía de una seguidilla de vuelos llevando y trayendo gente sin hacer cuarentena porque en cabotaje no pasaba nada, pero todos los pasajeros eran extranjeros. Acá la bajaron y hace una semana la internaron y le hicieron el test. Ella se contagió en Ushuaia", informó a PERFIL la delegada de Aerolíneas Argentinas, Sandra Arroyos. En esa línea, expresó que no se respetaron los protocolos correspondientes. "Estuvo todo mal hecho sin elementos de protección. Hasta el jefe de aeropuerto dio positivo. En Ushuaia hay tres Personal de Seguridad Aeroportuaria confirmados y seis internados", continuó.

"Con ese delay salió positivo y no han dado aviso a la gente que estuvo con ella. La empresa no pública los nombres y el sindicato pide confidencialidad", manifestó Arroyo en diálogo con PERFIL. Otras de las tripulantes que presentaron síntomas regresó de Madrid, España, el 18 de marzo en el vuelo 1133. Presentó decaimiento general, mucho dolor de garganta y fiebre. Además, agregaron que vive sola. Sin embargo, comentaron a este medio que tripulantes que compartieron el vuelo con ella siguen trabajando y que el número 107 está colapsado.

Otras dos empleadas están internadas a la espera de resultados, con síntomas y sin haber realizado la cuarentena después de los vuelos, dijo Arroyo. También agregaron que están esperando tres estudios de personal de LATAM, que se encuentran internadas. También apuntan contra el sindicato debido a un audio que trascendió hace unos días de la secretaria adjunta de Aeronavegantes, Daniela Pantalone, en el que confirmó un caso y otros en estudio, pero dijo que la empresa y el sindicato piden no difundir los nombres de los infectados.

"Entiendo los nervios y todo lo que está pasando. Cada caso de protocolo que se declare en un tripulante está seguido por la empresa y por nosotros en particular. Por un tema de confidencialidad nosotros no los vamos a dar a los nombres. Hasta ahora no hubo casos de protocolo positivo, salvo hoy que apareció uno. Pido que estén tranquilos. Seamos cuidadosos. Sí, hay un positivo y tenemos gente con protocolo internada. No entremos en pánico, solo elevemos los cuidados de cada uno", dice en el audio.

PERFIL intentó contactar a un vocero de Aerolíneas pero no obtuvo respuesta.

