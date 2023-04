"Estamos mal ¿Cómo vamos a estar": hablaron los padres de la beba que murió frente a Casa de Gobierno

Tras constatarse el fallecimiento de una beba de tres meses que vivía en situación de calle con su padres en Plaza de Mayo, a metros de la Casa Rosada, se conoció el desgarrador testimonio de la familia de la víctima. La mamá, Brenda, se despertó a la madrugada para darle el pecho a la criatura y desesperada comprobó que "ya no tenía pulso". El pedido de ayuda a la policia y la llegada de la ambulancia no pudo torcer un destino trágico.

"Estamos mal ¿Cómo vamos a estar?", expresó con sumo dolor la pareja, todavía conmocionada por el triste suceso ocurrido a tan solo unos metros de la Casa de Gobierno.

Brenda, la mamá de la bebé, recapituló la secuencia anterior a la muerte de su hija. La niña había sido alimentada antes de que sus papás se durmieran.

Unas horas mas tarde, la mamá se levantó para seguir amamantándola, pero la niña ya no presentaba signos vitales. "Me levanté a darle el pecho y ya no tenía pulso", contó la mujer, desgarrada por la tragedia que le toca vivir.

"Hace como dos años que estamos en la calle", contó la madre de la niña

"Me acerqué a la garita y le pedí ayuda a un policía. El SAME la vio, pero se fueron", se lamentó la madre, quien por otra parte remarcó que ella y su familia se encuentran en situación de calle "hace como dos años".

El padre de la beba, Hernán, también habló con los periodistas, y se refirió a la dificultades que enfrenta para poder encontrar un trabajo que le permita modificar las condiciones extremas en las que vive su familia.

"Me discriminaron un montón de veces", sintetizó.

"Voy a buscar laburo y voy a alquilar. Quiero recuperar a los chicos. Se me murió uno y al otro me lo sacaron", dijo en referencia a su otra hija.

Personas que viven en la calle

De acuerdo a los datos recopilados en el último Censo nacional, realizado en mayo del año pasado por el INDEC, en la vía pública de toda la Argentina viven 2.962 personas y el segundo distrito con más gente en esa situación es la Ciudad de Buenos Aires, con 903.

El primer lugar lo ocupa la provincia de Buenos Aires, con 961 personas (de las cuales 797 fueron relevadas en los 24 municipios del Gran Buenos Aires) y detrás de la Capital Federal se ubican Salta, con 244; Santa Fe, con 209; y Entre Ríos, con 139.

