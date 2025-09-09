¿Cuándo se publicará el padrón definitivo de las elecciones legislativas nacionales de octubre 2025?

La Dirección Nacional Electoral publicará el padrón definitivo de las elecciones legislativas nacionales de octubre 2025 el próximo martes 16 de septiembre, a través del que los habitantes de la República Argentina podrán consultar el establecimiento y su mesa de votación en la web oficial padron.gob.ar. El Gobierno nacional convoca de forma oficial a los comicios por medio del Decreto 335/2025, jornada en la que los argentinos votaremos a 127 diputados y 24 senadores nacionales.

La campaña oficial comenzará formalmente el 21 de septiembre y, desde el 26 del corriente mes, se intensificarán los contenidos informativos para los electores en todo el país.

En tanto que, a partir del primero de octubre, se publicarán oficialmente las mesas y lugares de votación y se prohibirán los actos públicos proselitistas en la vía pública, conforme a la normativa.

En lo concerniente a la divulgación de encuestas, desde el 18 de octubre comenzarán a entrar en vigor las restricciones para su difusión y sondeos preelectorales. El 26 de octubre, se llevará a cabo la votación nacional y estará prohibida la publicación de proyecciones y resultados antes de las 21:00 horas, momento habitual de difusión de los primeros datos oficiales. Por su parte, el proceso del escrutinio definitivo se iniciará el 28 de octubre.

La característica distintiva de las elecciones nacionales 2025 será la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP), establecida por la Ley Nº 27.781. Este sistema, sustituye al tradicional sistema sábana y tiene como objetivo prevenir faltantes, robos o manipulaciones en los centros de votación.

¿Cuándo comenzará la veda electoral de las elecciones legislativas nacionales 2025?

El viernes 24 de octubre, dos días antes de la cita con las urnas, comenzará a regir la veda electoral de las elecciones legislativas nacionales 2025, que incluye la prohibición de actos de campaña y de la difusión de proyecciones o encuestas.

Los ciudadanos que no asistan a emitir su voto el domingo 26 de octubre, contarán con un plazo de 60 días para justificar la no emisión del sufragio sin consecuencias legales.

Cada ciudadano recibirá una sola hoja oficial que agrupa a todos los partidos y candidatos, facilitando la elección y reduciendo el margen para irregularidades.

