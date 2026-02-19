Denuncian que una mujer dio cerveza una bebé en el tren San Martín

El Ministerio de Capital Humano presentó una denuncia penal luego de que se viralizara un video en el que se observaría a una mujer dándole de beber cerveza a una bebé, mientras viajaban en el Ferrocarril General San Martín.

Según informó la cartera a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, la denuncia fue radicada ante el Ministerio Público Fiscal bajo el número 1592133, con el objetivo de que se investiguen los hechos que podrían configurar delitos de acción pública y se dispongan medidas urgentes para resguardar la integridad física y la salud de la menor.

En las imágenes, difundidas este miércoles en redes sociales, se ve a la mujer sentada en un vagón del tren, conversando con otras personas, mientras sostiene en su regazo a una niña que aún utiliza pañales. En un momento, la mujer bebe de una lata de cerveza y luego se la entrega a la pequeña, que habría probado la bebida. Instantes después, vuelve a retirársela.

La grabación, que correspondería a uno de los recorridos nocturnos del ferrocarril, generó una fuerte reacción en redes sociales y motivó la intervención de las autoridades.

Desde el Ministerio indicaron que, además de la denuncia penal, se dio intervención a los organismos de protección competentes tanto de la provincia de Buenos Aires como de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En ese marco, se solicitó la actuación del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia bonaerense y del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes porteño, a fin de identificar a la niña y a la persona adulta involucrada y adoptar las medidas de protección integral que correspondan.

La actuación oficial, según el comunicado, se sustenta en la Ley 26.061, que establece el principio del interés superior del niño y obliga al Estado a garantizar el ejercicio pleno, efectivo y permanente de los derechos de niñas, niños y adolescentes en todo el territorio nacional.

Hasta el momento, no se informó públicamente la identidad de la mujer ni de la menor, mientras avanza la investigación judicial.

GD/DCQ