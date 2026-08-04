Un equipo de investigadores argentinos identificó en la provincia de Corrientes los fósiles de un ñandú que vivió hace aproximadamente 65.000 años, un descubrimiento que amplía el conocimiento sobre la fauna que habitó el nordeste del país durante el Pleistoceno tardío y refuerza la importancia de la Formación Toropí/Yupoí como uno de los principales yacimientos paleontológicos de Argentina.

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El estudio, publicado en la revista científica Historical Biology, describe el primer registro de un ave no voladora correspondiente al Pleistoceno tardío hallado en esa formación geológica, un dato que representa un nuevo aporte para reconstruir los antiguos ecosistemas de la región.

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Los restos fósiles fueron recuperados de depósitos fluviales ubicados en los niveles más bajos de la Formación Toropí/Yupoí. Según detallaron los especialistas del Centro de Ecología Aplicada del Litoral (CECOAL), el material corresponde a un fragmento distal de un tarsometatarso derecho, que conserva parte de la diáfisis, además de un fragmento asociado de una vértebra torácica. El análisis anatómico permitió determinar que pertenecieron a un ejemplar de ñandú que habitó esa zona hace alrededor de 65 mil años.

El hallazgo se produjo en 2024 durante una campaña de campo organizada por la Cátedra de Paleontología de la Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y Agrimensura (FaCENA) de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE). A partir de la recuperación de los restos comenzó un proceso de estudio e identificación que culminó con la publicación de los resultados en una de las revistas internacionales especializadas en biología e historia natural.

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La Formación Toropí/Yupoí, ubicada en la provincia de Corrientes, es reconocida por la abundancia de fósiles conservados en sus sedimentos. Allí se han encontrado numerosos restos de animales que vivieron durante el Pleistoceno, un período geológico que se extendió desde hace unos 2,6 millones de años hasta aproximadamente 11.700 años atrás y que estuvo marcado por importantes cambios climáticos y por la presencia de una rica diversidad de especies.

Hasta el momento, la mayor parte de los hallazgos realizados en este yacimiento correspondían a grandes mamíferos prehistóricos. Por eso, la identificación de un ave no voladora adquiere un valor científico especial, ya que permite ampliar el conocimiento sobre la composición de la fauna que habitó la región y aporta nuevas evidencias para reconstruir las condiciones ambientales existentes en aquel período.

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Los investigadores señalaron que este descubrimiento constituye además el segundo registro de un ave recuperado en la Formación Toropí/Yupoí, lo que abre nuevas perspectivas para futuras investigaciones en uno de los sitios paleontológicos más importantes del nordeste argentino.

En el estudio participaron especialistas de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), el Centro de Ecología Aplicada del Litoral (CECOAL-UNNE/CONICET), el Centro de Investigación Científica y de Transferencia Tecnológica a la Producción (CICYTTP-CONICET/UADER), de Entre Ríos, y el Instituto de Antropología de Córdoba (IDACOR-CONICET/UNC). El trabajo conjunto permitió identificar con precisión los restos fósiles y sumar una nueva pieza para comprender la historia evolutiva y la biodiversidad del territorio argentino durante el Pleistoceno tardío.