Descubrieron en San Pedro el colmillo completo de mastodonte más largo documentado en Sudamérica

Un colmillo de mastodonte de 2,34 metros de largo fue hallado en el partido bonaerense de San Pedro. La pieza, que se conserva completa, perteneció a un Notiomastodon platensis que vivió hace aproximadamente 500 mil años, según informó el equipo del Museo Paleontológico “Fray Manuel de Torres”.

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El hallazgo se produjo en la estancia El Silencio, de la familia Fossatti, en la zona de Bajo del Tala. Allí, el Grupo Conservacionista de Fósiles del museo encontró la defensa en una capa de sedimentos de una barranca formada durante el Pleistoceno.

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Cuánto mide el colmillo de mastodonte hallado en San Pedro

La defensa tiene 2,34 metros de longitud y un diámetro aproximado de 20 centímetros en la base. Además de su tamaño, los especialistas destacaron que está completa y presenta un muy buen estado de preservación.

De acuerdo con el museo, se trata de la defensa completa de Notiomastodon platensis más larga documentada hasta ahora en Sudamérica. Esa precisión es clave: el récord comunicado corresponde a los ejemplares registrados y publicados, y a una pieza que se conservó entera.

El nuevo récord del Museo Paleontológico de San Pedro

La institución superó una marca de su propia colección. Hasta este descubrimiento, conservaba un colmillo de 2,26 metros, encontrado en 2006. La nueva pieza lo excede por ocho centímetros.

También supera una referencia histórica vinculada con Florentino Ameghino, que en 1876 mencionó una defensa de 2,05 metros. El director del museo, José Luis Aguilar, señaló que los registros sudamericanos conocidos de Notiomastodon platensis no incluyen una defensa documentada con las dimensiones de la hallada en San Pedro.

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Aguilar citó además una mención de una pieza de 1,86 metros en Colombia. La comparación ayuda a dimensionar el hallazgo, aunque la afirmación sobre el récord se apoya en las defensas que han sido documentadas hasta el momento.

Dónde encontraron el fósil de 500 mil años

El colmillo apareció en un sector de barrancas donde se acumularon sedimentos durante el Pleistoceno medio y superior. Según la información difundida por el museo, la capa en la que estaba la pieza tiene una antigüedad estimada de 500 mil años.

El animal al que perteneció fue identificado como Notiomastodon platensis, un proboscídeo sudamericano. En este caso, los investigadores presentaron una defensa fósil: el término técnico para el gran diente que habitualmente se llama “colmillo”.