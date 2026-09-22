Qué pasaría minuto a minuto si el supervolcán de Yellowstone entrara en erupción

El parque nacional de Yellowstone alberga un supervolcán cuya capacidad destructiva supera por miles de veces a cualquier erupción volcánica registrada en la historia moderna. Aunque las probabilidades de una erupción en el corto plazo son bajas, analizar el impacto minuto a minuto permite dimensionar la magnitud de una catástrofe.

Durante las semanas y días previos a la detonación principal, el suelo del parque experimentaría una intensa actividad sísmica, deformación del terreno y emanación masiva de gases hidrotermales. Las señales de advertencia podrían ser breves, dejando un margen de maniobra casi nulo para evacuación inmediata.

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En el minuto cero, la presión acumulada por el magma rico en sílice rompería la corteza terrestre. La detonación inicial generaría una onda sísmica de escala colosal y un estruendo ensordecedor que se escucharía a miles de kilómetros de distancia.

Entre el minuto uno y el minuto quince, una columna de ceniza, piedra pómez y magma incandescente se elevaría con fuerza explosiva. Este fenómeno bloquearía por completo la luz solar sobre el parque, sumiendo la región central de Estados Unidos en una oscuridad absoluta.

Hacia los treinta minutos, la columna eruptiva comenzaría a colapsar parcialmente bajo su propio peso. Este proceso daría origen a flujos piroclásticos: avalanchas letales de gas supercalentado, ceniza y rocas a más de 400 kilómetros por hora que arrasarían todo a su paso en una radio superior a los 100 kilómetros.

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Al cabo de la primera hora, la ceniza volcánica comenzaría a expandirse en la atmósfera formando un paraguas gigante que desafiaría las corrientes de vientos dominantes. Los depósitos pesados de pómez incinerarían la vegetación del parque y desatarían incendios forestales en los estados de Wyoming, Montana e Idaho.

Llegadas las seis horas, la columna de dispersión alcanzaría los centros urbanos más densos del medio oeste estadounidense. El peso de la ceniza húmeda comenzaría a colapsar los techos de las viviendas, cortaría los suministros eléctricos y paralizaría los motores.

En el transcurso de las primeras 24 horas, más de la mitad del territorio de Estados Unidos quedaría cubierto por una capa gruesa de ceniza tóxica. El suministro de agua potable resultaría contaminado y la red eléctrica colapsaría.

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Transcurridos tres días, la emisión continua de dióxido de azufre (SO2) reaccionaría con el vapor de agua atmosférico para formar aerosoles de sulfato. Estas partículas reflejarían la radiación solar de regreso al espacio, iniciando una fase de enfriamiento global.

Semanas después del iniciado el evento, el gigantesco vacío dejado por la eyección de cientos de kilómetros cúbicos de magma provocaría el colapso del terreno, remodelando la geografía de la zona y formando una nueva y gigantesca caldera volcánica.

Pese a lo apocalíptico del escenario, los registros geológicos de entidades científicas internacionales destacan que los eventos supereruptivos de Yellowstone ocurren en intervalos de cientos de miles de años, por que la probabilidad de presenciar un evento de este tipo en la era moderna sigue siendo baja.