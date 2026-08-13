Una nueva erupción del volcán Etna: miles de turistas varados en Sicilia y 700 vuelos cancelados en pleno verano

Una nueva e intensa erupción del volcán Etna ha vuelto a paralizar el espacio aéreo en el sur de Italia. La expulsión masiva de ceniza obligó a cerrar por tiempo indeterminado el Aeropuerto Internacional de Catania-Fontanarossa, dejando a miles de turistas varados en Sicilia en plena temporada de verano. Según los últimos reportes operativos, ya son más de 700 los vuelos cancelados, reprogramados o desviados hacia otras terminales aéreas, como Palermo, Comiso o Trapani.

La nube volcánica emanada principalmente desde el cráter Voragine se elevó a varios kilómetros de altura antes de que los vientos la desplazaran hacia el suroeste, cubriendo pistas de aterrizaje y zonas urbanas con una fina capa de material piroclástico.

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Ante el peligro inminente que representan las partículas incandescentes y abrasivas para las turbinas de las aeronaves, las autoridades aeroportuarias ordenaron la suspensión total de operaciones en Catania.

Turistas varados en el Aeropuerto de Catania-Fontanarossa

El Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Italia (INGV) mantiene un monitoreo continuo del géiser y los especialistas señalaron que “las variaciones del temblor volcánico interno continúan en niveles elevados”.

A través de un comunicado oficial, la Compañía del Aeropuerto de Catania informó: “Debido a la actividad eruptiva del volcán Etna y la consecuente emisión de ceniza volcánica hacia la atmósfera, la junta operativa ha determinado extender el cierre de los sectores aéreos B3 y C1. Todas las operaciones de vuelo de llegada y salida en el Aeropuerto de Catania quedan suspendidas hasta que la seguridad esté garantizada”.

Cierran el aeropuerto de Catania por la erupción del volcán Etna: hay más de 130 vuelos afectados

El impacto de las suspensiones en la principal entrada y salida de Sicilia reabrió el debate político sobre la vulnerabilidad del sistema de transporte siciliano durante el período estival.

Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Italia

En este sentido, el ministro de Protección Civil y Políticas del Mar de Italia, Nello Musumeci, manifestó que “esta nueva interrupción operativa revive las preocupaciones históricas y estructurales sobre la extrema vulnerabilidad del aeropuerto de Catania debido a su ineludible proximidad geográfica con el volcán Etna”.

La industria del turismo exige medidas ante las continuas erupciones del volcán Etna

Por su parte, desde la industria del turismo exigieron medidas para evitar que las continuas erupciones del volcán Etna destruyan la economía regional.

En relación con ello, el presidente de la Asociación empresarial Assoercenti Sicilia, Salvo Politino, reclamó: “No podemos detener la naturaleza del Etna ni debemos poner jamás en duda los estrictos criterios de seguridad para los vuelos, pero no podemos reaccionar siempre desde la improvisación”.

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Además, Politini planteó que “se necesita urgentemente un 'Plan Etna de Continuidad Turística' con un comité técnico permanente entre la Región Siciliana, Protección Civil y las aerolíneas para garantizar el transporte de los viajeros”.

Volcán Etna

Las autoridades recomiendan a todos los pasajeros con vuelos programados desde o hacia Sicilia no acudir a la terminal de Catania sin antes verificar el estado del vuelo directamente con sus compañías aéreas.

En paralelo, las empresas de trenes y ferris en el estrecho de Mesina han reforzado sus frecuencias para absorber a parte de los miles de turistas que buscan vías alternativas para salir de la isla

PM