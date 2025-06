Deudores alimentarios morosos: el 56% de las madres no reciben la cuota correspondiente

La prohibición de ingreso de dos personas al recital de Los Piojos por ser deudores alimentarios puso otra vez sobre la mesa de debate un problema al que la Justicia parece no encontrarle la vuelta, más allá de la aplicación de este tipo de sanciones, pese a que el hecho –el de no pasar alimentos– está tipificado como violencia económica.

La situación se vuelve aún más compleja si se tiene en cuenta que más de la mitad de las madres en Argentina no perciben la cuota alimentaria cuando el padre no convive en el hogar. Según el informe 2024 de Unicef sobre la niñez y adolescencia en hogares monoparentales liderados por mujeres, el 56% de las madres no recibe dicha contribución y ese porcentaje asciende al 68% si se incluye a quienes la reciben de forma irregular.

Además, entre las mujeres que no perciben esta ayuda económica, el 60% señalan que el progenitor tampoco colabora con otros gastos de manera directa. Incluso entre quienes sí reciben algún tipo de aporte, el 24% afirma que no alcanza para cubrir las necesidades básicas de sus hijos.

Actualmente en el país se encuentran unos 12 mil deudores alimentarios morosos en los registros de la Justicia. Unos 2.546 son de la provincia de Buenos Aires, mientras que unos tres mil, corresponden a la Ciudad de Buenos Aires.

En este sentido, la abogada Tamara Bezares explicó a PERFIL que “el problema no es la persona que está inscripta en el registro de deudores alimentarios morosos, sino el acceso a la Justicia y las dificultades que enfrentan las mujeres que tienen que encarar este procedimiento. La problemática radica en que esas mujeres tienen que transcurrir un juicio solicitando alimentos, demostrar que esa persona tiene una solvencia económica, lograr que se fijen alimentos provisorios primero y luego alimentos definitivos. Y en función de eso, cuando esta persona incumple ahí se da la opción de poder inscribir en el registro de deudores alimentarios. Entonces, no muchos llegan a poder inscribirlo. Por eso decíamos que la verdad es complejo y debería abordarse preventivamente antes del registro de deudores alimentarios”, explicó la abogada.

Según Bezares, “siete de cada diez padres no cumplen con la cuota alimentaria, ya sea de manera total o parcial en la provincia de Buenos Aires. Además, antes se requería un incumplimiento de tres cuotas consecutivas o cinco alternadas para ser incluido en una lista, pero ahora con solo una cuota impaga, incluso si se trata de alimentos provisorios, ya es suficiente”, explicó. Y en función de esto, cuando esta persona incumple, ahí se le da la opción a la madre de poder inscribir al padre de sus hijos en el registro de deudores alimentarios. Sin embargo, no muchas llegan a poder inscribirlo, señala la abogada. En este sentido, Bezares sostiene que “la situación es compleja y debería abordarse preventivamente antes del registro de deudores alimentarios”, concluyó.

En el ámbito porteño. Con el fin de visibilizar la violencia económica y garantizar el derecho alimentario de niñas, niños y adolescentes, desde marzo pasado el gobierno porteño realiza controles de ingreso en estadios de fútbol y en recitales.

En diciembre de 2024, la Legislatura porteña sancionó la Ley N.º 6.771, que prohíbe el ingreso de personas registradas como deudores alimentarios morosos a los estadios de fútbol porteños. La norma actualiza la Ley N.º 269, pionera en el país, que había creado en su momento el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM) en la Ciudad. No se trata de una acción punitivista, sino de una política de reparación y de corresponsabilidad social.

Actualmente, de las 12 mil personas inscriptas en el RDAM de todo el país, 3 mil tienen causas tramitadas en juzgados de la Ciudad. En 2024, se normalizaron 242 casos.

Alcance federal. La Ciudad cuenta con convenios vigentes con trece provincias para intercambiar información, e identificar en tiempo real a deudores alimentarios sin importar en qué jurisdicción haya sido dictada la orden judicial.

Desde el primer operativo, realizado el 16 de marzo de 2025, ya se concretaron 16 controles en estadios porteños, incluyendo partidos de River, Boca, Vélez, Huracán, San Lorenzo y la selección argentina. Como resultado, se impidió el ingreso de once personas registradas en el RDAM, provenientes de distintas jurisdicciones como CABA, Neuquén, Salta y la provincia de Buenos Aires.

Las restricciones se ampliaron recientemente al ámbito cultural: la primera prueba piloto fue durante los recitales de Los Piojos, realizados los días 20 y 21 de junio en el Estadio Monumental, en los que fueron detectados dos deudores alimentarios oriundos de Neuquén.

“Preservar el derecho alimentario de chicos y adolescentes es uno de los ejes primordiales de nuestra gestión ministerial”, expresó el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, al destacar la importancia de estas acciones.

“En el Gobierno de la Ciudad tenemos la convicción de que las obligaciones están para cumplirse. Por eso, así como lo venimos haciendo en el fútbol, también vamos a controlar a los deudores morosos alimentarios en eventos culturales. Para nosotros, nadie está por encima de la ley”, concluyó el funcionario porteño.

Efectos colaterales

C.C.

Otro de los temas que también surgen con la falta de pago de la cuota alimentaria por parte de los padres, tiene que ver con el efecto psicológico que le puede generar al menor. Es decir, los efectos colaterales que se generan más allá del no pago de la cuota alimentaria.

“No solo afecta el estado de ánimo de la madre y por ende de todo el clima familiar, donde la figura del padre como figura protectora, como figura de cuidado se termina transformando en un enemigo. También se afecta el desarrollo emocional de los menores, ya que sienten que son abandonados definitivamente por el padre”, afirmó Charo Maroño, doctora en Psicología e integrante de la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA).

La psicóloga explicó que los chicos pueden llegar a sentirse culpables por la falta de pago de la cuota alimentaria. “Los menores pueden llegar a tener situaciones de angustia, de ansiedad, incluso de tristeza. Es decir, ellos sienten que son los que provocan el malestar en la madre, y el malestar en el padre”, señaló por último Maroño.