Día Internacional de las Lenguas de Señas: por qué se celebra el 23 de septiembre

Cada 23 de septiembre se celebra el Día Internacional de las Lenguas de Señas, una jornada dedicada a reconocer las lenguas utilizadas por las comunidades sordas y su importancia para ejercer derechos, acceder a la información y participar en la vida social. La fecha coincide con la fundación de la Federación Mundial de Sordos, ocurrida en 1951.

La conmemoración fue establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2017. Aunque la propuesta avanzó durante ese año, la aprobación de la resolución se produjo el 19 de diciembre, una precisión relevante frente a las versiones que sitúan la proclamación en noviembre.

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Por qué se eligió el 23 de septiembre

La elección recuerda el nacimiento de la Federación Mundial de Sordos, organización impulsora de la jornada. Su trabajo pone en el centro la preservación de las lenguas de señas y de la cultura sorda, vinculadas con la posibilidad de que las personas sordas ejerzan plenamente sus derechos.

El día internacional también invita a mirar las barreras cotidianas: una consulta médica sin comunicación accesible, información pública que no llega en lengua de señas o un trámite en el que una persona no puede expresarse en su propia lengua. En esos ámbitos, el acceso a la comunicación influye directamente en la autonomía y la participación.

¿Existe una lengua de señas universal?

No existe una única lengua de señas que utilicen todas las personas sordas del mundo. Las comunidades desarrollaron distintas lenguas, con características propias. Por eso, la Lengua de Señas Argentina (LSA) no es equivalente a las empleadas en otros países.

En encuentros entre personas de diferentes procedencias pueden utilizarse señas internacionales para facilitar la comunicación. Sin embargo, ese recurso no reemplaza a las lenguas de señas de cada comunidad. La distinción permite evitar una idea frecuente pero incorrecta: que todas las personas sordas se comunican mediante un mismo sistema.

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Las lenguas de señas tampoco consisten simplemente en representar palabra por palabra una lengua oral. En la Argentina, la ley reconoce expresamente que la LSA tiene una estructura gramatical completa, compleja y distinta del castellano, y que se transmite en una modalidad visoespacial.

Qué reconoce la ley sobre la Lengua de Señas Argentina

En 2023, el Congreso sancionó la Ley 27.710, que reconoce a la Lengua de Señas Argentina como una lengua natural y originaria, parte de la identidad lingüística y la herencia cultural de las personas sordas en todo el país. El reconocimiento también comprende a quienes elijan comunicarse en LSA por otros motivos.

La norma faculta al Poder Ejecutivo a promover el acceso y el uso de la LSA en los ámbitos de su competencia. Entre sus objetivos menciona eliminar barreras comunicacionales, facilitar el acceso a la información y diseñar estrategias de accesibilidad en las políticas públicas.

La ley, además, identifica como organismos legítimos de consulta sobre la LSA a las organizaciones integradas íntegramente por personas sordas que las representen y cumplan los requisitos establecidos. Esa disposición reconoce el papel de la propia comunidad en las decisiones vinculadas con su lengua.