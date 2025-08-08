Cada 8 de agosto se celebra el Día Internacional del Gato, una fecha ideal para reconocer la fidelidad y compañía de estas mascotas. Este día busca generar conciencia sobre la responsabilidad que implica tener un gato en el hogar.

En algunas ciudades, la presencia felina supera a la canina, ya que se asocia a los estilos de vida modernos, donde el tiempo libre es reducido y los espacios son más pequeños.

Cuál es el origen del Día del Gato

El Día Internacional del Gato fue establecido en 2002 por el Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW) y otros grupos defensores de los derechos de los animales. El objetivo es destacar que, aunque son mascotas fieles y cariñosas, también pueden representar un riesgo para la vida silvestre si no se los cuida de forma adecuada, por lo que requieren atención constante.

No obstante, esta celebración también tiene otras fechas: el 29 de octubre, impulsada por Colleen Paige, experta en estilo de vida de mascotas; y el 20 de febrero, en recuerdo del fallecimiento de Socks, el gato de la familia del expresidente estadounidense Bill Clinton, que vivió en la Casa Blanca entre 1993 y 2001 y fue un ícono felino en los años 90.

Cómo hacer que un gato viva feliz en casa

Para que un gato sea feliz en casa, es clave ofrecerle un entorno seguro, enriquecido y estimulante, además de cubrir sus necesidades básicas de alimentación, higiene y atención. Un gato feliz es aquel que se siente seguro, amado y puede expresar su comportamiento natural.

Los gatos suelen dormir unas 15 horas al día, llegando incluso a 20 horas en el caso de cachorros o gatos ancianos, por lo que necesitan lugares cómodos para descansar. También es fundamental mantener su arenero limpio para que hagan sus necesidades correctamente.

