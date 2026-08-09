El empresario acusado por las 90 muertes por fentanilo sería "preso VIP" en la cárcel de Marcos Paz

Ariel García Furfaro, dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo, permanece detenido en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, pero su estadía detrás de las rejas presentaría condiciones diferentes a las habituales para el común de los presos. El empresario, principal acusado en la causa por el suministro de fentanilo contaminado que mató ya de manera confirmada al menos a 90 personas, tendría acceso según cuentan allegados a otros reclusos a una serie de comodidades y beneficios que le permiten no solo mantener una rutina carcelaria acomodada, sino hasta continuar al frente de sus negocios.

A casi un año de su detención, García Furfaro se encuentra alojado en el pabellón 6 de la unidad penitenciaria de Marcos Paz, donde cuenta con celda individual y televisor de alta gama. A eso se suman actividades físicas, lecturas, asados semanales y reuniones chabituales on personas de su entorno, de acuerdo con información difundida en las últimas horas por la Agencia Noticias Argentinas.

Fentanilo contaminado: detuvieron a dos exfuncionarias que controlaban los medicamentos

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La situación, según se detalla, permitiría a García Furfaro mantener contacto frecuente con colaboradores y familiares, sobre el control de sus actividades comerciales, Noticias Argentinas señala en base a testimonios de familiares de otros internos que una camioneta particular habría ingresado por sectores restringidos del penal para descargar alimentos para García Furfaro, provenientes de una verdulería perteneciente al grupo del empresario, ubicada en el barrio porteño de Flores.

García Furfaro mantendría reuniones periódicas con su hermano Damián y con su contador, Diego Castrillón. En esos encuentros seguiría la marcha de distintos emprendimientos vinculados a su patrimonio, entre ellos la fábrica de cables Epuyén SRL, proyectos inmobiliarios en General Rodríguez y la construcción de una planta destinada a productos biológicos en Paraguay, que contempla maquinaria importada desde China.

Una causa con casi un centenar de muertos

La situación del empresario dentro del penal ocurre mientras continúa avanzando una de las investigaciones judiciales más graves de los últimos años en materia sanitaria, que ya incluso motivó las detenciones de autoridades de la ANMAT, y hay quienes especulan que hasta podría terminar salpicando al propio ministro de Salud Mario Lugones.

García Furfaro está procesado en el expediente que busca determinar las responsabilidades de su laboratorio en la fabricación y distribución de fentanilo contaminado que provocó la muerte de decenas de pacientes.

La investigación está a cargo del juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, y actualmente contempla al menos 90 fallecimientos asociados al suministro del medicamento adulterado. García Furfaro fue procesado como coautor del delito de adulteración de sustancias medicinales.

La causa comenzó a cobrar impacto nacional en 2025, cuando se detectaron ampollas de fentanilo contaminado vinculadas a pacientes en diversos noscomios que morían sin razón aparente, hasta que se empezó a encontrar que todos habían recibido dosis de algunos lotes de fentanilo producidos en el laboratorio de García Furfaro. Con el avance de las pericias, el número de casos bajo investigación fue aumentando y hasta el momento los decesos especificamente comprobados sería 90, pero se especula que hubo pacientes que murieron sin esa sospechas en su momento, y también pueden haber sido víctimas del fentanilo contaminado.

En paralelo, la Justicia también puso bajo la lupa a funcionarios y exdirectivos de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). Recientemente, Nélida Bisio y Gabriela Mantecón Fumado fueron detenidas y luego liberadas bajo una fianza de $150 millones. Ambas están imputadas por su presunta intervención para brindar cobertura a las empresas vinculadas al empresario.na nueva actividad dentro del penal

Docente de Derecho

García Furfaro contaba antes de esta detención con antecedentes judiciales. Según los datos incorporados al expediente, había cumplido una condena entre 2002 y 2009 por tentativa de homicidio. Durante ese paso por prisión obtuvo el título de abogado.

Ahora, mientras continúa detenido por la causa del fentanilo, inició gestiones para incorporarse al programa universitario UBA XXII y desempeñarse como docente de Derecho dentro del establecimiento penitenciario.

Caso fentanilo: la prueba clave que compromete a las exautoridades de la ANMAT

Su situación judicial también incluye otras denuncias relacionadas con presuntas estafas vinculadas a la adquisición de HLB Pharma y distintos episodios de violencia registrados en ámbitos judiciales y públicos. Todo mientras la Justicia bonaerense continúa reuniendo pruebas para determinar las responsabilidades penales por las muertes vinculadas al fentanilo contaminado.

CS/HB