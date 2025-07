El furor por el chocolate con pistacho provoca faltantes y precios récord en Argentina

El chocolate con pistacho se convirtió en una tendencia global irresistible, pero su auge disparó una crisis de abastecimiento que hoy pone en jaque a marcas de todo el mundo. En Argentina, firmas como Havanna y Lucciano’s lanzaron sus versiones del popular chocolate Dubái y agotaron el stock en cuestión de horas. La respuesta fue inmediata: salir a buscar pistachos a contrarreloj en un contexto donde el precio se disparó más de un 50 % en solo un año.

El furor se originó a fines de 2023, cuando una chocolatería de Dubái lanzó una barra viral con chocolate, crema de pistacho y masa kataifi. El producto se volvió un fenómeno global gracias a TikTok, donde acumuló más de 120 millones de visualizaciones. Esto motivó a marcas internacionales como Lindt, Läderach, Lidl y Real Dubai Chocolate a sumarse a la tendencia.

En el mercado argentino, el impacto no tardó en sentirse. Havanna lanzó alfajores rellenos de pistacho y Lucciano’s incorporó helados con el mismo ingrediente. Ambos productos fueron un éxito inmediato, al punto que en algunas provincias se agotaron el mismo día del lanzamiento. Pero el boom trajo un problema logístico inesperado: no hay pistacho suficiente para cubrir la demanda.

Según datos del sector, en apenas un año el kilo de pistacho se encareció más de 50 %, y ya se paga hasta US$ 150 en Argentina. En los mercados internacionales, la libra subió de US$ 7,65 a US$ 10,30. La causa no es solo el furor por el chocolate: también influyó una mala cosecha en Estados Unidos y la decisión de Irán —segundo productor mundial— de concentrar sus exportaciones en los Emiratos Árabes.

Para evitar frenar las líneas de producción, muchas empresas locales salieron a buscar pistacho en regiones productoras como San Juan y La Rioja, o debieron importar a precios más elevados. La escasez afecta principalmente a industrias medianas y artesanales, que no pueden competir con las grandes marcas por los volúmenes disponibles.

El llamado chocolate Dubái no solo encendió las redes sociales: se consolidó como una categoría de alta demanda. En supermercados y confiterías, los productos con pistacho ocupan ahora un lugar privilegiado, desde bombones hasta helados artesanales. Incluso cadenas internacionales reconocen que esta tendencia los tomó por sorpresa..