El Gobierno aumentó el monto de las Becas Manuel Belgrano: cuánto cobrarán los estudiantes

El Gobierno nacional anunció oficialmente la actualización de las Becas Estratégicas Manuel Belgrano. La noticia se dio a conocer la madrugada de este viernes 28 de agosto, a través de la Resolución 544/2026, y se aplicará de forma retroactiva desde junio.

El texto detalla: “Actualizar, en el marco del PROGRAMA NACIONAL DE BECAS ESTRATÉGICAS MANUEL BELGRANO, el monto mensual de la beca establecido en el artículo 5° de la Resolución de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN N° 159 de fecha 13 de marzo de 2026 y en el artículo 6° de su Anexo IF-2026-20769130-APN-DNFUYVT#MCH, modificada por su similar, Resolución N° 431 de fecha 26 de junio de 2026, el cual se fija en la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO ($187.495) a partir de la cuota correspondiente al mes de junio de 2026”.

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Para luego aclarar que “el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución será atendido oportunamente con cargo a la Jurisdicción 88 - MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO, Subjurisdicción 04 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, Programa 26 – DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR”.

Quiénes pueden pedir las Becas Manuel Belgrano

El programa Manuel Belgrano da un incentivo económico a jóvenes de bajos ingresos que cursen carreras universitarias o tecnicaturas estratégicas para el desarrollo económico y productivo del país. Tienen una duración de 12 meses, pero incluyen la posibilidad de ser renovadas cada año, con un máximo de 3 años en las carreras de pregrado y de 5 años en las carreras de grado.

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La ayuda está dirigida a estudiantes regulares, ingresantes o cursantes, de nacionalidad argentina, que se hayan anotado en una universidad pública provincial o nacional, en alguna de las carreras definidas en la convocatoria oficial.

Las áreas alcanzadas donde es posible aplicar son las siguientes: Energía e Hidrocarburos, Minería y Geociencias, Logística e Infraestructura, Agroindustria y Biotecnología, Tecnologías de la Información y Control de Sistemas, Profesorados en áreas estratégicas, Ciencias Exactas y Naturales.

HM/DCQ