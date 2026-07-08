100 becas para aprender electricidad y plomería: el programa que busca capacitar a jóvenes y facilitar su inserción laboral

La dificultad de miles de jóvenes para acceder a su primer empleo convive con otro fenómeno que preocupa al sector productivo: la falta de mano de obra calificada en oficios técnicos. Con el objetivo de tender un puente entre ambas realidades, la Fundación Cultura de Trabajo lanzó "Tiene Oficio", un programa que otorgará 100 becas gratuitas para capacitar a jóvenes de entre 18 y 24 años en electricidad domiciliaria y plomería, con certificación de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

La iniciativa está dirigida a jóvenes en situación de vulnerabilidad socioeconómica y busca no solo brindar formación técnica, sino también acompañarlos en el proceso de inserción laboral o en el desarrollo de emprendimientos propios. La convocatoria ya se encuentra abierta y las clases comenzarán en julio en la sede de la UTN de Villa Lugano.

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Alexandra Carballo Frascá, directora Ejecutiva de la Fundación, explicó que el proyecto busca abordar el desacople existente entre las demandas del sector productivo y las oportunidades de los sectores vulnerables. "Muchos jóvenes no acceden a espacios de formación técnica de calidad, certificada y gratuita; por otro lado, buena parte de la oferta de capacitación en oficios no contempla el costo del traslado, de la comida, ni el acompañamiento necesario para sostener una cursada cuando la situación de base es de vulnerabilidad", precisó.

Además, destacó que las disciplinas técnicas y manuales mantendrán una alta demanda en el mercado frente a la expansión de la inteligencia artificial, dado que requieren capacidades prácticas y de resolución de problemas difícilmente automatizables.

La institución cuenta con más de 14 años de trayectoria en el campo de la empleabilidad. Desde 2016 ha transferido más de 2.600 perfiles socio-laborales, gestionado más de 780 entrevistas y concretado más de 430 inserciones laborales junto a una red de más de 600 organizaciones. El programa fue diseñado exclusivamente para jóvenes de entre 18 y 24 años y cuenta con financiamiento de EMpower.

"Tiene Oficio nace para unir esas dos realidades: ofrecerles a jóvenes en situación de vulnerabilidad una formación técnica certificada, gratuita e integral, que les abra una puerta real al empleo formal o al autoempleo", explicó Frascá.

Formación técnica y acompañamiento integral

El programa abarca un esquema de cuatro pilares: formación técnica, educación financiera, dispositivo de acompañamiento psicosocial (DIP) e intermediación laboral.

Para asegurar la permanencia de los estudiantes y evitar la deserción motivada por barreras económicas cotidianas, la beca incluye la carga de la tarjeta SUBE para los traslados y el suministro de refrigerios durante las jornadas de cursada.

Las clases prácticas y teóricas se dictarán en la sede de la UTN ubicada en la localidad de Villa Lugano.

La casa de altos estudios aporta su infraestructura, el cuerpo docente especializado y el respaldo institucional de sus títulos. Al finalizar la capacitación, los alumnos recibirán una certificación técnica universitaria en Electricidad Domiciliaria o Plomería con validez en el mercado laboral.

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El objetivo de la Fundación es que al menos el 40% de quienes completen la capacitación logren insertarse laboralmente durante los primeros meses posteriores al egreso. La meta contempla que alrededor de 28 jóvenes accedan a un empleo formal y que 12 comiencen a trabajar de manera independiente en los oficios aprendidos.

Para este último grupo, la Fundación ofrecerá asesoramiento técnico para su formalización tributaria (incluyendo la inscripción en el Monotributo), la creación de identidad profesional y el desarrollo de estrategias de captación de clientes. Asimismo, el equipo mantendrá un seguimiento personalizado sobre la trayectoria de cada participante a los 3 y 6 meses del egreso.

Cómo inscribirse

El cupo total de 100 becas está dividido en dos especialidades:

Electricidad Domiciliaria: 25 cupos.

Plomería: 75 cupos (ampliados en respuesta a la alta demanda detectada en el sector).

La primera cohorte iniciará las clases durante el mes de julio de 2026, mientras que la segunda comenzará su ciclo en enero de 2027.

Los interesados pueden completar la solicitud mediante el formulario digital habilitado o comunicándose con la Fundación Cultura de Trabajo a través de sus canales institucionales:

Sitio web: culturadetrabajo.org.ar

Correo electrónico: [email protected]

WhatsApp: 1157664363

Instagram: @culturadetrabajo

GD/MSS