Pluriempleo: uno de cada seis trabajadores busca otro empleo aunque ya tenga trabajo

El pluriempleo continúa expandiéndose como una de las principales tendencias del mercado laboral. Un estudio realizado por una de las principales plataformas de empleo a nivel global reveló que una de cada seis personas busca un nuevo trabajo aun cuando ya tiene uno, una conducta que refleja los cambios en las necesidades de ingresos y en la relación de los trabajadores con el empleo.

En diálogo con Canal E, la licenciada en Relaciones Laborales Ayelén Kalenok explicó que este fenómeno no es exclusivo de Argentina, sino que también se observa en otros países. Además, sostuvo que el comportamiento actual difiere del que predominaba años atrás, ya que muchos trabajadores optan por conservar sus empleos mientras buscan sumar nuevas fuentes de ingresos.

El pluriempleo ya no se limita a las plataformas digitales

Kalenok señaló que el estudio modificó algunas ideas instaladas sobre el pluriempleo. "Una de cada seis personas busca un trabajo nuevo aun cuando ya tiene un trabajo y además cuando tiene más de un trabajo", indicó.

La especialista explicó que, lejos de concentrarse únicamente en actividades vinculadas a plataformas digitales, el fenómeno también alcanza a ocupaciones tradicionales. "Muchas veces están teniendo dos trabajos que llevan adelante su profesión", afirmó, al mencionar casos de enfermeros, empleados de hotelería o trabajadores de atención al cliente que combinan empleos de tiempo completo y parcial.

Asimismo, destacó que el comportamiento del trabajador cambió respecto de años anteriores. "Hoy lo que se empieza a dar es un proceso más de acumulación", expresó, al explicar que las personas ya no abandonan un empleo cuando consiguen otro, sino que intentan mantener ambos para incrementar sus ingresos.

El trabajo formal ya no garantiza tranquilidad económica

Durante la entrevista, Kalenok sostuvo que el crecimiento del pluriempleo también pone en discusión el rol del empleo formal. "El concepto de cuál es la seguridad que debería darnos un trabajo full time empieza a cuestionarse totalmente", manifestó.

Según explicó, cada vez más trabajadores con empleo registrado buscan una segunda actividad debido a que el salario principal no alcanza para cubrir todas sus necesidades o porque prevalece la incertidumbre sobre la estabilidad laboral. "Si están en una posibilidad en la cual pueden trabajar más horas, lo van a hacer porque tal vez no saben qué va a pasar mañana", señaló.

Más oferta laboral y menores ingresos en las aplicaciones

La especialista indicó que, en una primera instancia, quienes buscan un ingreso adicional suelen intentar conseguir otro empleo relacionado con su profesión antes de recurrir a plataformas de reparto o transporte.

No obstante, advirtió que el crecimiento de personas que recurren a estas aplicaciones también genera nuevos desafíos. Explicó que el aumento de la oferta de trabajadores provoca una reducción de los ingresos percibidos por quienes ya desarrollaban esas actividades, producto de la competencia creciente y de la dinámica de oferta y demanda.

Para Kalenok, el avance del pluriempleo refleja una transformación profunda del mercado laboral, donde la búsqueda permanente de mayores ingresos comienza a reemplazar la idea de un único empleo estable como principal fuente de sustento.