El Gobierno despidió a una delegada sindical del Hospital Garrahan: afirman que no trabajó durante un año

El Gobierno comunicó, a través de un comunicado, el despido de Norma Lezana, una nutricionista y referente de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Hospital Garrahan, acusándola de no haber trabajado en el centro médico durante todo el año pasado.

El texto oficial comienza expresando que “el Hospital Garrahan resolvió desvincular a Norma Lezana, nutricionista y referente de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), luego de un proceso sumarial iniciado para determinar el cumplimiento de sus funciones durante 2025".

Tras esa introducción, aclaran que, "como parte del proceso se tomó declaración a trabajadores del hospital, quienes fueron consultados sobre el desempeño laboral de Lezana. De acuerdo con las actuaciones del sumario, no se pudo acreditar que hubiera desarrollado tareas asistenciales como nutricionista durante ese período, mientras que sí se constató su participación en actividades gremiales”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Y luego agrega: “Durante 2025, el hospital atravesó un período de alta conflictividad gremial, que incluyó numerosas medidas de fuerza, asambleas, movilizaciones y otros episodios que afectaron el normal funcionamiento de la institución. En ese contexto, Norma Lezana tuvo una activa en las distintas acciones participación gremiales desarrolladas durante el año, además de protagonizar uno de los episodios de mayor impacto institucional: la ocupación de la oficina de la Dirección Médica del hospital”.

Para cerrar remarcando que “El proceso sumarial iniciado respecto de Lezana concluyó con la decisión de desvincularla, al acreditar que no atendió a ningún paciente, incumpliendo las tareas correspondientes a su puesto durante el período analizado. La medida forma parte de una nueva etapa de fortalecimiento de la gestión del Hospital Garrahan, basada en el cumplimiento de las responsabilidades laborales, el uso responsable de los recursos públicos y la prioridad de garantizar la atención de niños y adolescentes”.

El ministro de Salud, Mario Lugones, compartió en su cuenta de X el comunicado del Garrahan acompañado por un extenso posteo que lleva por título “AFUERA POR NO TRABAJAR”.

“Un sumario acreditó que durante el 2025, la referente gremial del Hospital Garrahan, Norma Lezana, no atendió a ningún paciente ni cumplió las funciones por las que recibía un salario, mientras el personal asistencial sostenía la atención de los chicos. Por eso, fue desvinculada”, remarcó el funcionario.

Y agregó: “La actividad sindical no es un privilegio ni puede utilizarse como excusa para no trabajar. En el Garrahan, los recursos son para atender a los pacientes y reconocer a quienes cumplen todos los días con su responsabilidad. Bajo la conducción del Presidente Milei, se terminó la impunidad de quienes pretendían vivir del Estado sin trabajar. El que cumple, tiene nuestro respaldo. El que no trabaja, no cobra”.

La respuesta de Norma Lezana

Tras conocerse la medida del Gobierno, Lezana publicó un descargo a través de la cuenta de X de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Hospital Garrahan, donde le respondió al ministro de Salud, Mario Lugones, al Hospital, y al periodista Eduardo Feinmann, quien contó lo ocurrido y la llamó “líder de las tomas del hospital”. Y agregó: “En 2025 no se ocupó de un solo niño en el Garrahan, una mujer que cobra más de 4 millones de pesos”.

La médica comenzó remarcando en el video que subió: “El ministro Lugones, el Hospital y el inefable Eduardo Feinmann difunden públicamente una mentira: que me despidieron. Lo primero que quiero aclarar es que no fui notificada de ninguna medida, lo cual muestra el método, autoritario, prepotente, de patrón de estancia y de violación al más elemental derecho a la defensa con el que se manejan Lugones y su grupo de empleados que tienen tomada la dirección del Hospital Garrahan".

Tras esa introducción, sumó: "Primero, no estoy despedida, porque no fui notificada. Segundo, porque tengo protección gremial como secretaria general del sindicato asociación de profesionales y técnicos del Hospital Garrahan. Tercero, toda la dirección de jurídicos que han firmado aberraciones y el ministro Lugones los que van a tener que responder ante la jueza Servini por la denuncia de abuso de autoridad en cumplimiento de funcionario público que ya presentamos”.

Y luego agrega: “¿Saben por qué me atacan? Primero, porque soy la única secretaria general mujer de todo el hospital, y eso no lo soportan. Después, porque nunca me callo ni negocio con ninguna gestión. Soy totalmente independiente. Tercero, porque no me perdonan que me tocó representar el año pasado una lucha histórica en defensa del Hospital Garrahan ante una sangría de renuncias de profesionales valiosísimos ante el ajuste del gobierno nacional”.

Para, continuación, preguntar: ¿Y saben porque más? Quieren correr el eje y evitar que se discuta por qué gastan cifras millonarias en una empresa de seguridad privada y en policía de la ciudad mientras no autorizan prótesis y medicamentos de alto costo a los pacientes niños y adolescentes que los necesitan hoy".

Y cerró diciendo: "Me quieren usar como chivo expiatorio para no discutir lo que hay que discutir. Por eso, del Garrahan no me saca ninguna intervención. Voy a seguir representando a mis compañeros tal como me eligieron”.