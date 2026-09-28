Avanza una licitación para recuperar y poner en valor el Palais de Glace, a 100 años de su era dorada

El Gobierno Nacional habilitó al Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Obras Públicas, a convocar a una Licitación Pública Nacional e internacional para la puesta en valor, recuperación, conservación y gestión sostenible del Palais de Glace, mediante el Decreto 1106/2026 publicado este lunes 28 de septiembre en el Boletín Oficial.

La medida permite avanzar con un proceso de concesión de obra pública destinado a recuperar el inmueble y garantizar su conservación, funcionamiento y continuidad como espacio cultural de acceso público. La iniciativa es impulsada por la Secretaría de Cultura de la Nación, a cargo de Leonardo Cifelli, en articulación con la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía.

El llamado a licitación y los detalles del pliego serán comunicados en los próximos días. El edificio del Palais de Glace permanece cerrado desde diciembre de 2017, luego de una intervención que quedó inconclusa y alcanzó apenas un 7% de ejecución.

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Durante estos años, el museo mantuvo su actividad mediante exposiciones temporales realizadas en otros espacios físicos y virtuales, mientras que su acervo se conserva en el Complejo Histórico Cultural Manzana de las Luces. El Salón Nacional de las Artes Visuales, en tanto, se presenta en el Palacio Libertad.

“Recuperar el Palais de Glace está cada vez más cerca y todos los argentinos podrán volver a disfrutar de este edificio de enorme valor para el patrimonio cultural del país”, afirmó Cifelli.

Ubicado en Posadas 1725, el Palais de Glace fue inaugurado el 14 de julio de 1910 como pista de patinaje sobre hielo y club social. Desde mediados de la década de 1910, su salón central también fue escenario de bailes y se convirtió en uno de los espacios vinculados a la incorporación del tango a la vida ciudadana.

En 1931, el edificio fue cedido a la Dirección Nacional de Bellas Artes y el arquitecto Alejandro Bustillo estuvo a cargo de su adecuación, transformando las rotondas originales en salas de exposición.

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Desde 1932, el Palais de Glace es sede del Salón Nacional de Artes Visuales, una de las instituciones fundamentales para el desarrollo del arte argentino. Su patrimonio supera actualmente las 1.100 piezas, entre ellas las obras Premio Adquisición del Salón Nacional. En 2004, el edificio fue declarado Monumento Histórico Nacional.

PC/ML