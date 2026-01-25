El gobierno porteño envió al sur brigadistas y equipos especializados

Ayer a la mañana partió hacia la provincia de Chubut un contingente de bomberos y brigadistas de la Ciudad de Buenos Aires con el objetivo de sumarse a las tareas críticas de combate contra los incendios forestales que azotan la región.

La movilización de recursos se produjo tras un pedido formal de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) al jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien dispuso el envío de personal, vehículos y materiales del Ministerio de Seguridad y la Subsecretaría de Ambiente. En este contexto, el mandatario porteño mantuvo una comunicación directa con el gobernador de Chubut, Nacho Torres, para coordinar el arribo del apoyo logístico.

Tal como ocurrió en ocasiones anteriores, El despliegue se encuadra dentro de lo establecido por la Ley Nacional 26.815, que crea el Sistema Federal de Manejo del Fuego.

Según esta normativa, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires forma parte de un esquema de cooperación integral junto a la Nación, las provincias y Parques Nacionales, diseñado para articular una respuesta rápida y coordinada ante emergencias ambientales que superan las capacidades locales.

Con esta acción, el gobierno porteño reafirma su compromiso de asistencia mutua entre jurisdicciones para mitigar el impacto de catástrofes naturales y acompañar a las comunidades afectadas.

El equipo de asistencia está conformado por treinta integrantes de la Brigada de Incendios Forestales del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad, dotados de herramientas especiales para el terreno patagónico, y siete especialistas de la Brigada Forestal de las Reservas Ecológicas.

Para garantizar la operatividad en zonas de difícil acceso, el envío incluye camionetas 4x4, cuatriciclos y un camión destinado exclusivamente al traslado de equipamiento pesado y herramientas de zapa. Esta intervención marca la tercera oportunidad en la que la Ciudad despliega sus brigadas especializadas hacia zonas de incendios forestales en el interior del país.

La situación en Chubut es alarmante, con un saldo que ya supera las 30 mil hectáreas dañadas. La propagación del fuego se ha visto potenciada por una combinación de factores climáticos adversos, entre los que se destacan una sequía persistente, temperaturas inusualmente altas y ráfagas de viento intensas.

Cambios en Los Alerces. En una decisión de fuerte impacto institucional, la Administración de Parques Nacionales (APN) dispuso este viernes la intervención inmediata del Parque Nacional Los Alerces. La medida implicó el desplazamiento de las autoridades locales y la creación de un Comité de Intervención, que asumirá de forma transitoria todas las funciones y atribuciones de la Intendencia.

Esta determinación ocurre en un momento crítico para el área protegida, donde la lucha contra el avance del fuego se cruza con una serie de investigaciones penales que mantienen en vilo a la conducción del organismo. La resolución de la APN se apoya tanto en la gestión de la catástrofe, como en la cuestión judicial, que le da mayor peso político a la intervención.