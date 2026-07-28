El Gobierno vuelve a subastar un terreno en Almagro y los vecinos reclaman convertirlo en una microreserva

La disputa por el destino de las tierras públicas en la Ciudad de Buenos Aires sumó un nuevo capítulo en el barrio de Almagro. La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) oficializó el llamado a una nueva subasta pública (identificada como Subasta 392-0052-SPU26) para desprenderse de un terreno estatal ubicado en la calle Francisco Acuña de Figueroa 981. La venta, catalogada de forma oficial bajo el rubro de "desarrollo inmobiliario", está agendada para el próximo jueves 20 de agosto a las 14:00 h con un valor base de USD 381.690,00.

Se trata del cuarto intento de la gestión de Javier Milei por vender el predio de 230,31 m², luego de que tres convocatorias previas resultaran fallidas. Dos iniciadas con un precio base de USD 472.982 en septiembre y noviembre pasados, y una tercera en la que el monto descendió a USD 425.683; ahora la AABE volvió a reducir el valor del suelo. Un colectivo vecinal reclama que el predio sea transferido al Gobierno de la Ciudad para crear allí una microreserva urbana.

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Un bosque espontáneo en medio de Almagro

Lo que para el Estado es un terreno baldío, para los vecinos representa uno de los pocos pulmones verdes de la zona. El inmueble, en el que décadas atrás funcionó una dependencia utilizada por la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), permanece sin uso formal ni mantenimiento estatal desde hace más de 30 años. Ante el abandono de la infraestructura original, la vegetación avanzó de manera natural sobre los pisos y medianeras, dando origen a un ecosistema urbano propio.

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Hoy en día, el lote alberga ejemplares arbóreos desarrollados como paraísos, fresnos, ficus, palmeras y arbustos. ​Es precisamente esa riqueza biológica la que impulsó al colectivo Relieve a diseñar una propuesta de mínima intervención: "Se genera un microclima y eso es lo que queremos preservar", señalaron al explicar el proyecto, que contempla sumar especies nativas y conservar la mayor parte del suelo absorbente.

Relieve denunció la venta del terreno y reclamó su uso como espacio verde público

La iniciativa ya fue presentada en la Legislatura porteña y propone que el Gobierno de la Ciudad gestione ante Nación el traspaso del terreno para destinarlo a un espacio verde público con carácter de microreserva urbana. El proyecto incluye la preservación del arbolado existente, un recorrido mediante pasarelas y sectores de permanencia que permitan recorrer el lugar sin alterar su condición natural.

Una de las comunas con menos espacios verdes

El reclamo vecinal se apoya también en un déficit histórico de la zona. De acuerdo con datos de 2023 del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad (Idecba), la Comuna 5, integrada por Almagro y Boedo, cuenta con apenas 0,02 hectáreas de espacios verdes cada mil habitantes, muy por debajo del promedio porteño, que alcanza las 0,70 hectáreas.

En 2023, los vecinos solicitaron un permiso para ingresar al predio y realizar un relevamiento de la flora existente, pero el trámite no avanzó tras el cambio de gestión nacional. A ese reclamo ambiental ahora se suman cuestionamientos por las condiciones de la venta impulsada por la Agencia de la AABE.

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La nueva convocatoria redujo nuevamente el precio base del inmueble. Mientras que las dos primeras subastas se publicaron por USD 472.982 y la tercera por USD 425.683, esta vez el lote saldrá a remate por USD 381.690, lo que equivale a USD 1.659 por metro cuadrado. Según la organización Relieve, distintos relevamientos del mercado inmobiliario ubican el valor promedio del metro cuadrado en Almagro en torno a los USD 2.200.

A partir de esa diferencia, el colectivo vecinal cuestionó la tasación oficial. "Nos surge una gran duda: ¿esto es una subasta o un saqueo? ¿Quién se beneficia de rematar una tierra pública 124.000 dólares más barata de lo que vale en el mercado?", planteó en un comunicado.

Frente al nuevo llamado a subasta, prevista para el 20 de agosto, el proyecto para crear una microreserva urbana continúa a la espera de tratamiento en la Legislatura porteña. El colectivo Relieve mantiene activa la campaña contra la venta del terreno.

Además de organizar un banderazo y juntar firmas en el barrio, presentó una carta al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, para pedir que el Gobierno porteño intervenga ante la Nación y gestione el traspaso del lote antes de que el remate avance y el terreno pase a manos privadas.

GD/fl