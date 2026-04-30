El Hipódromo de Palermo empieza la saga de festejos por su cumpleaños 150

En unos días el emblemático, histórico y muy porteño Hipódromo de Palermo cumple sus primeros 150 años. Y desde su administración explican que “este hito no es solo una celebración: es el punto de partida de una nueva etapa”.

Con ese motivo, sus directivos están lanzando la campaña "Hipódromo de Todos. "Hipódromo Palermo", que incluye una nueva imagen de marca que sintetiza la identidad del predio y el camino al futuro que pretenden recorrer.

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La primera carrera en esta “catedral del turf” se corrió en 1876, y en ese momento, ocurría en una zona de la ciudad que por entonces estaba muy lejana al centro. Es que aquellas primeras tribunas de madera y techos de zinc sobre una pista de tierra alisada estaban en “las afueras” de la ciudad.

Transformación: de la hípica a un ecosistema de entretenimiento

Su inauguración original fue el 7 de mayo de 1876, y desde ese momento el predio fue protagonista del pulso social y deportivo porteño. Lo que nació como el gran escenario del turf argentino fue incorporando, con el tiempo, diversas alternativas de entretenimiento. Este camino, construido durante años, encuentra un hito para afianzarse y mirar hacia el futuro.

Fue privatizado allá por 1992, y tras su puesta en valor, el predio atravesó mejoras sostenidas: desde la vigencia de sus grandes premios emblemáticos hasta el desarrollo de una agenda de encuentros que convocan a miles de personas semanalmente.



En la última etapa esta transformación se profundizó, ampliando la oferta más allá de las actividades tradicionales hacia una visión integral del ocio. Hoy, Hipódromo Palermo se posiciona como un entorno multidimensional que combina hípica, casino, gastronomía y eventos al aire libre en un punto de encuentro dinámico y en permanente cambio.

“El Hipódromo nació como la catedral del turf y fue evolucionando junto con la ciudad de Buenos Aires. Este camino de transformación lo venimos trabajando desde hace tiempo y, en el marco de los 150 años, damos un paso más para proyectarlo hacia el futuro. Hipódromo Palermo es mucho más que hípica: es un espacio de entretenimiento integral que abriremos más para que sea el Hipódromo de Todos”, comentó su gerente general, Alberto D’Audia.

Lo que viene para este espacio

Los 150 años de historia de esta entidad y de este espacio emblemático se proyectan ahora bajo una narrativa renovada y un plan de crecimiento y posicionamiento para potenciar su rol como uno de los lugares de reunión y entretenimiento más relevantes de la ciudad.





Transformar el espacio para que la hípica conviva con más experiencias de gastronomía, cultura, entretenimiento, deporte y naturaleza. El camino que sus responsables se trazaron a futuro incluye: