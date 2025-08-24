La investigación sobre el misterio de una familia que desapareció en 1958 sigue "abierta" tras un descubrimiento en el río Columbia

El misterio de los padres desaparecidos junto a sus hijas en 1958 sigue "abierto", después de que un buzo descubriera restos de un automóvil sumergido en el río Columbia. El misterio atrapó a Estados Unidos durante años, y desde entonces se generaron diferentes teorías sobre lo que llevó al trágico destino de la familia Martin.

Vacaciones en Brasil: las ciudades más elegidas por los argentinos en 2025

El 7 de diciembre de 1958, los padres Kenneth y Barbara, subieron al auto con sus tres hijas para ir de compras navideñas, pero nunca regresaron. Los cuerpos de las dos hijas más pequeñas, Virginia, de 13 años, y Sue, de 11 años, fueron encontrados flotando en el río el año siguiente, pero la hija mayor, Barbara, de 14 años, y los padres siguen desaparecidos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Durante años se trazaron distintas hipótesis sobre lo que le ocurrió a la familia

De esta forma, Archer Mayo, un buzo independiente, llevó su fascinación por el caso al siguiente nivel y se propuso encontrar respuestas sobre lo que sucedió con la familia. El año pasado, encontró e informó a los oficiales locales el hallazgo de una camioneta de la familia en una sección profunda del río.

Las autoridades locales iniciaron una operación para recuperar el automóvil, pero luego la suspendieron porque el chasis del vehículo se desprendió y los escombros dificultaron su extracción del agua.

La camioneta lleva en las profundidades del río Columbia varias décadas

Sin embargo, el caso dio un giro cuando Mayo regresó al lugar del hallazgo para succionar lentamente los escombros del automóvil, según reveló a Oregon Live. La camioneta se partió cuando los investigadores intentaron sacarla del río, lo que permite al buzo sacar evidencia.

Este mes, Mayo recuperó restos humanos, lo que lo llevó a informar el descubrimiento a la Oficina del Sheriff del Condado de Hood River, quienes aún no han confirmado que las partes del cuerpo pertenecían a la familia Martin. No obstante, las autoridades declararon que el caso sigue siendo una investigación abierta.

Antídotos contra los tecno-oligarcas: la necesidad de recuperar los valores humanistas

El buzo expresó ante Columbia Gorge News que utilizó modelos predictivos para ubicar el vehículo en lo que se conoce como el “pozo” del río. Trabajó con historiadores y consiguió permisos para lanzar una misión de buceo.

Ante el medio, sostuvo que completó “cientos” de inmersiones en el mar y agregó: “Puedo moverme con cero visibilidad en este pozo gigante, porque he pasado gran parte de mi vida tratando de resolver este misterio”.

BGD / EM