El Senado dio media sanción al proyecto para producir cannabis medicinal e industrial

El Senado de la Nación dio media sanción al proyecto de ley que busca generar un marco regulatorio para la producción de cannabis medicinal e industrial. Con 56 votos afirmativos, 5 negativos y una abstención, los senadores otorgaron este 15 de julio el aval y el proyecto será remitido a la Cámara de Diputados para debatir la media sanción faltante.

El proyecto es impulsado por el propio Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo, y no incluye la utilización del cannabis para uso recreativo. De ser aprobado, le da un marco legal a la producción de cannabis medicinal y de cáñamo industrial. Si bien recibió el apoyo de los senadores, también tuvo críticas por la falta de inclusión de las provincias en la toma de decisiones.

Cannabis medicinal e industrial: los cuatro ejes que llevó Matías Kulfas al Senado

Durante el debate, el primero en hablar fue Rodríguez Saá, senador por San Luis y del Frente de Todos. “Las comisiones que participaron hicieron un extenso análisis del proyecto. Matías Kulfas nos visitó para exponer el proyecto y se sometió al debate del tema. Luego, 30 expositores dieron su opinión al respecto. Todos los aportes nos permitieron tener una amplia mirada de esta prometedora cadena de cannabis”, aseguró al comienzo de las exposiciones y ya en ese momento adelantó que había un amplio consenso para aprobar la ley.

Por su parte, Mario Fiad, senador por Jujuy de la Unión Cívica Radical, también mostró su apoyo y destacó el trabajo realizado en su provincia. “Jujuy ha liderado programas de producción e investigación del cannabis con fines medicinales. Se trata de una iniciativa que tiene un impacto en la salud y la producción. No estamos empezando de cero sino que ya hay un recorrido importante”, indicó.

Silvina García Larraburu, senadora de Río Negro del Frente del Todo, destacó el rol de las madres cultivadoras y productores de cannabis en general que trabajaron para llevar el aceite medicinal cuando la planta aún era totalmente ilegal. “Con esta ley garantizaremos el cannabis medicinal para quienes, por diferentes motivos, no pueden ser autocultivadores. Y lo hacemos con un anclaje basado en la salud pública. Además, se diversifica la matriz productiva y es un beneficio para las economías regionales”, dijo Larraburu.

Críticas al proyecto para producir cannabis medicinal e industrial

El proyecto de ley contempla la creación de un organismo para controlar la actividad. Se trata de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y Cannabis Medicinal (ARICCAME) para regular y fiscalizar toda la cadena productiva y que contará con cinco directores designados por el Ejecutivo Nacional. Por pedido de varios senadores, habrá un Consejo integrado por las provincias que se reunirá mensualmente con el objetivo de representar a dichas jurisdicciones.

Sin embargo, este punto fue criticado por varios senadores como Laura Rodríguez Machado, senadora por Córdoba del Frente Pro. Ella indicó estar de acuerdo con la idea de darle un marco legal a la producción de cannabis medicinal e industrial pero no con el proyecto de ley. “Viola la constitución porque son las provincias las que deberían impulsar esto y no el Ejecutivo. Debería ser algo en conjunto y la agencia que va a regular esto va a ser designada por el Ejecutivo y el Consejo será solo de opinión y no de decisión”, comentó.

Machado no fue la única en destacar este punto. Pamela Verasay, senadora de Mendoza por la Unión Cívica Radical, también criticó este punto y aseguró que “al proyecto de ley le falta federalismo”. “Delegamos funciones que son de las provincias al ejecutivo nacional y no estoy de acuerdo por lo que no acompaño”, expresó.

Otros senadores como María Eugenia Catalfamo, por el Frente de Todos en San Luis, indicaron que apoyan la ley pero "esperan que las provincias tengan realmente un rol activo en la toma de decisiones".

Cannabis medicinal e industrial: los aspectos más destacados

El eje más importante del proyecto impulsado por el ministro Matías Kulfas es la oportunidad de producir cannabis medicinal. No solo para abastecer a quienes necesitan aceite de cannabis para un tratamiento sino también para su exportación.

Se espera que tanto el cannabis medicinal como el cáñamo industrial generen 10 mil puestos de trabajo en los próximos tres años . En ese mismo plazo se podrían vender U$S 500 millones al mercado interno y U$S 50 en exportaciones. “Y son números conservadores”, comentó Kulfas en la presentación que hizo a fines de junio.

Según datos otorgados por distintas organizaciones, en el año 2000 solo se vendió una tonelada de cannabis medicinal mientras que en la actualidad esa cifra aumentó a 500 toneladas. “Y se espera que dentro de tres años sea una industria que genere U$S 42 mil millones. Además, genera empleos, se desarrolla conocimiento y hay un gran encadenamiento productivo”, aseguró Matías Kulfas.

Para finalizar, una de las modificaciones que se realizaron al proyecto original fue la de excluir al cáñamo y sus derivados de la ley penal de drogas 23.737. Este punto fue especialmente destacado por Rodríguez Saá, quien destacó la oportunidad de crear decenas de productos a base de este material.