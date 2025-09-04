Elecciones legislativas en provincia de Buenos Aires: el transporte público será gratuito

El próximo domingo 7 de septiembre se llevarán a cabo las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, donde los bonaerenses irán a las urnas para elegir bancas en el Senado y la Cámara de Diputados bonaerense, además de concejales y consejeros escolares. Para evitar el gasto de SUBE para ir a sus respectivos colegios, el gobierno provincial dispuso de la gratuidad del servicio público de transporte automotor.
La medida fue oficializada a través de la Resolución RESO-2025-231-GDEBA-MTRAGP, incluye servicios urbanos, interurbanos de media y larga distancia, y el transporte fluvial del Delta del Paraná para que los ciudadanos puedan acceder a sus lugares de votación.
Cómo consultar el padrón electoral para las elecciones provinciales 2025
El trámite para consultar el lugar de votación es gratuito, online y muy sencillo. Se realiza a través del sitio oficial de la Justicia Nacional Electoral o de la Junta Electoral bonaerense. Pasos para consultar el padrón:
-
Ingresar el número de Documento Nacional de Identidad (DNI).
-
Seleccionar el género tal como figura en el documento.
-
Elegir el tipo de padrón (nacional o extranjero).
-
Completar el código de validación que solicita el sistema.
-
Hacer clic en “Consultar”.
Elecciones en provincia de Buenos Aires: ¿Cuáles son los documentos válidos para votar?
Para emitir el voto en las elecciones legislativas de CABA, es obligatorio presentar el documento físico original. A continuación, la lista de documentos válidos:
-
DNI tarjeta (incluso si dice “no válido para votar”)
-
DNI libreta celeste
-
DNI libreta verde
-
Libreta de enrolamiento
-
Libreta cívica
Se recomienda concurrir con el documento que figura en el padrón electoral o con uno más actualizado.