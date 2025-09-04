Elecciones legislativas en provincia de Buenos Aires: el transporte público será gratuito

El próximo domingo 7 de septiembre se llevarán a cabo las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, donde los bonaerenses irán a las urnas para elegir bancas en el Senado y la Cámara de Diputados bonaerense, además de concejales y consejeros escolares. Para evitar el gasto de SUBE para ir a sus respectivos colegios, el gobierno provincial dispuso de la gratuidad del servicio público de transporte automotor.

La medida fue oficializada a través de la Resolución RESO-2025-231-GDEBA-MTRAGP, incluye servicios urbanos, interurbanos de media y larga distancia, y el transporte fluvial del Delta del Paraná para que los ciudadanos puedan acceder a sus lugares de votación.

Cómo consultar el padrón electoral para las elecciones provinciales 2025

El trámite para consultar el lugar de votación es gratuito, online y muy sencillo. Se realiza a través del sitio oficial de la Justicia Nacional Electoral o de la Junta Electoral bonaerense. Pasos para consultar el padrón:

Ingresar el número de Documento Nacional de Identidad (DNI).

Seleccionar el género tal como figura en el documento.

Elegir el tipo de padrón (nacional o extranjero).

Completar el código de validación que solicita el sistema.

Hacer clic en “Consultar”.

Elecciones en provincia de Buenos Aires: ¿Cuáles son los documentos válidos para votar?

Para emitir el voto en las elecciones legislativas, es obligatorio presentar el documento físico original. A continuación, la lista de documentos válidos:

DNI tarjeta (incluso si dice “no válido para votar”)

DNI libreta celeste

DNI libreta verde

Libreta de enrolamiento

Libreta cívica

Se recomienda concurrir con el documento que figura en el padrón electoral o con uno más actualizado.