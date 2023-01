Una joven abre el portón. Desde dentro de la casa un collie mira por la ventana: “No te confundas, no es el de Alberto”, aclara pícara Victoria. “Esta es Diana, el otro es Dylan”, ríe.

Victoria Benítez Carrió es la hija de Elisa Carrió y la responsable de la marca de ropa By Lilitas. Hace dos años junto a su madre y Luly, -la otra pieza fundamental del emprendimiento- comenzaron a confeccionar y vender ropa online. El próximo 7 de enero festejaron el segundo aniversario de la marca, con un desfile en Exaltación de la Cruz.

Victoria Benítez Carrió

Entre resúmenes de tarjetas, cuentas y costuras; madre e hija afianzan el posicionamiento de la marca y el estilo que impone la figura de María Elisa "Lilita" Carrió. “Soy más fiel a la imagen de Lilita que Lilita misma”, cuenta la hija de la dirigente, con una profunda tonada chaqueña.

—¿Cómo proyectaron By Lilitas?

—Elisa Carrió (EC): Empezamos queriendo vender vestidos míos de campaña usados sólo una vez, y con eso hacer un capital. Más allá de eso a mí siempre me gustaron el diseño, las telas y entendí que no había ropa de estilo en talles grandes. Como Victoria estudió marketing digital y es una especialista en redes y lenguaje audiovisual, pensé que podríamos venderlas de ese modo.

—Victoria Benítez Carrió (VBC): Mi mamá hizo confeccionar los vestidos y allí comenzó todo. Ella es de comprar muchas cosas, en cambio, mi papá es súper cuidadoso. Yo soy más moderada, trato de ordenar las cosas.

—¿Cómo es emprender en época de crisis?

—VBC: Es todo de a poquito, es costoso sostener la producción, nosotros nunca compramos cien metros de tela para poder obtener rebajas importantes. Nos iría mejor si fuéramos más ordenadas, aunque ya podemos vivir de esto.En esta nueva etapa buscamos otros modos de financiamiento.

—EC: Si, esa es la parte que más me gusta, vender la ropa de campaña o hacer sorteos. Yo soy de regalar ropa y carteras a mis amigos. Es algo parecido, por momentos vendemos ropa a precios muy baratos o aprovechamos y hacemos sorteos.

Elisa Carrió y su hija Victoria

— ¿Se parecen?

—VBC: Le encantan las reuniones, siempre fue igual. Mamá es divertida, yo en cambio, con más de cinco personas me estreso. Yo tengo “la mejor” con ella, es amorosa, la admiro. Si alguien va a la casa y le gusta algo te dice “llevátelo”. Es generosa, entiende que la vida es así.

—EC: Somos distintas pero parecidas también, ella dice que soy pródiga, jaja. Ella me para sino viviría regalando todo.

—La actividad política de Elisa, ¿le quitó tiempo a la relación?

—De chica esperás estar todo el tiempo con tu mamá. Yo pensaba: "¿Cómo te atreves a no estar todo el tiempo conmigo?" Hoy a los 32 años pienso que está bien, en definitiva, es una madre que trabaja.

—Victoria, ¿la acompañaste en alguna actividad política?

—VBC: No, pero siempre venía mucha gente a mi casa, y a mí no me gusta estar con mucha gente. Tampoco me gusta salir con ella por la mirada del otro. Esa mirada no me identifica, me miran de modo agradable, pero no por ser yo, no me conocen. Me miran en cuanto Lilita. Por eso prefiero no mostrarme en público con ella, para poder encontrarme con miradas verdaderas. La mirada de los otros es un relato ajeno a nosotros, no está bueno. No tienen idea de quién soy, en esas miradas no me veo reflejada. Acá en Exaltación hace años que vivo y asisto a cursos y la gente no sabía que era hija de Lilita. Ahora se enteraron con la movida de la ropa.

Victoria Benítez Carrió

—¿Cómo hacen con la economía fluctuante para proyectar el negocio?

—VBC: Mamá consiguió una persona para organizar la economía de By Lilitas, un contador que me dijo: “Tenemos que saber cuánto sale cada vestido”, entonces me preguntó cuánto gastan de tela: “No se lo pagó Lilita con la tarjeta”. Después me pregunta cuánto gaste en envío y le digo: “No me acuerdo, lo pagué de mi bolsillo”. Todo así, muy bizarro. Ese fue el puntapié.

—EC: Resistimos como podemos, nos financiamos con mi tarjeta, tenemos deudas como todos los comerciantes. Llegar a los dos años es un premio enorme a la constancia.

—Victoria, ¿te interesa la política?

—VBC: La política creo que es importante, pero creo que es difícil, casi una utopía. Yo tengo amigos de todas las ideologías políticas, y nos reímos de eso; el chiste es estar enfrentados y querernos pese a las diferencias.

—Lilita, ¿tiene amigos de otros espacios políticos?

—EC: Tengo amigos de todos los partidos políticos, mis amistades son amigos de la vida de hace 60, 40, 30 y 20 años. Para mi cumpleaños vinieron un 50 por ciento de amigos que me dio la política, y otro tanto de la vida, nada que ver con la política. Para mí, el culto a la amistad es sagrado. Tengo íntimas amigas kirchneristas. El amor y la amistad es más fuerte que lo que pueda suceder por estos días. Yo no creo en la grieta, nunca la hubo.

—¿Se pasan malos momentos en la familia por la política?

—VBC: Se pasan malos momentos por la política. Hubo momentos en que la pasó mal y nosotros los hijos lo sentimos. Como la época que mamá lucía una cruz grande colgada al cuello, ese fue un momento difícil. Pero ojo, con mamá nunca viví ningún mal momento en la calle. Aunque sean de ideas opuestas siempre tienen un trato agradable para con ella.

—Lilita, ¿sintió en algún momento que su actividad política incomodó a sus hijos?

—EC: Si obviamente en la familia se pasan malos momentos por la política, pero es el costo y asumir los riesgos que conlleva hacer lo que se debe hacer. Pero, es más importante el testimonio de entregar una vida al servicio de una causa, que los problemas que tuvimos en el trayecto.

—¿Cuál es la próxima meta de By Lilitas?

—VBC: No quiero agrandar el negocio, quiero organizarlo. Ella juega, yo hago cuentas. Para el futuro no proyecto demasiado, creo en el trabajo y en la providencia y la recibo con los brazos abiertos.

—EC: Mi proyecto se basa en la constancia y me gustaría exportar (cuenta y se entusiasma).

—¿Sienten que el secreto comercial de hoy está en las redes?

—VBC: En las redes tenemos contacto permanente con las clientas y también con gente que nos habla y manda saludos. Hubo una señora que se mantuvo online cuando fue de compras y nos mostró las prendas que se probó y pedía opinión. Estoy todo el tiempo con el teléfono, de allí salen las ventas y los envíos. No tenemos locales. Hemos enviado ropa hasta Ushuaia. Tenemos más contactos que ventas, pero vamos bien. Hice un curso sobre ventas más “pro” y el consejo era lanzar capsulas, temporadas pequeñas, no lanzar todo junto, lo mismo que hicimos nosotras. Estamos vendiendo, la felicidad para nosotros es pagar la tarjeta, los sueldos y para nosotros eso es un montón.

Elisa Carrió luciendo uno de sus modelos

—¿Lilita está participando de la organización?

—VBC: Lilita tiene la “teoría de la reina”. Si supiera hacer de todo no lo sería, entonces siempre encuentra alguien que le haga las cosas que a ella no le gusta hacer, es chiste. Ella trabajó en el diseño y hoy está haciendo la promoción del evento e invitando a que vengan a compartir nuestro aniversario.

—¿Lilita hoy se siente más feliz con By Lilitas que con la política?

—EC: Yo me siento feliz con la vida, feliz con todo, con By Lilitas, ayudando a hacer otra Argentina, dando clases... Dar clases de filosofía creo que es lo que más me gusta. Ojo también quiero hacer otro emprendimiento.

—VBC: Es que mamá sigue con sus actividades, en By Lilitas se ocupa de los diseños, las telas y la parte creativa.

—EC: Se pueden hacer diez mil cosas al mismo tiempo, las mujeres tenemos la capacidad de hacer muchas cosas al mismo tiempo. Sigo dedicando mi tiempo a la política y en las clases. Yo vivo de eso, asesoro en cuestiones política y hasta que me muera voy a ser responsable por la Nación.