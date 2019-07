Empresario chaqueño aseguró la continuidad de la parte textil de Alpargatas

La planta correntina de Alpargatas fue comprada por la empresa chaqueña Marfra S.A, que ya había adquirido a principios de año una desmotadora de algodón de la firma brasileña en Chaco. Con la nueva inversión, se garantizará la continuidad operativa y los 400 puestos de trabajo.

Hace pocos meses, se había anunciado que la empresa se iba del país ya que su propietario, de origen brasileño, dejaba de invertir en Argentina. Ahora, el empresario textil chaqueño Alberto Mária, dueño de Marfra S.A., aseguró que "se seguirá trabajando como hoy, no se interrumpirá la producción, haremos más inversiones, para un mercado muy competitivo". La noticia llegó con esperanza para los trabajadores, según el delegado sindical de la Asociación Obrera Textil (AOT), Roberto Vandecaveye, quien remarcó: "Tenemos una pequeña expectativa, esto es una caricia al alma en este momento que la industria textil está tan maltrecha".

La planta de Alpargatas en Bella Vista fue inaugurada en 1981 y, según el sindicalista, "en sus épocas de esplendor exportaba a Europa 70% de su producción y hace unos años se fortaleció el mercado interno, con un alto nivel de producción y también se exportaba a Chile".

En total, Mária invertirá U$S 3 millones para aumentar su capacidad productiva (pagó U$S 6 millones en la compra). Antes, el año pasado, había comprado la planta de Sáez Peña, Chaco, por U$S 2,5 millones. "Para finales de octubre o principios de noviembre la fábrica va a estar trabajando a full. Nuestra idea es tenerla en funcionamiento con la misma cantidad de personal y con nueva maquinaria", expresó en declaraciones a Radio Dos.

Además, se mostró a favor del acuerdo del Mercosur con la Unión Europea al asegurar que "va a ayudar muchísimo" y reclamó que "hay que trabajar mucho en política exterior". Tenemos el algodón que puede competir en cualquier lugar del mundo. Si queremos una industria competitiva y eficiente, estos acuerdos tienen que andar", remarcó el empresario y mencionó además que es propietario de plantas textiles en las localidades chaqueñas de Sáenz Peña, Villa Ángela y Coronel Du Graty.

