En 2025, la Ciudad de Buenos Aires tuvo récord histórico de participación de gente en espacios culturales

La Ciudad de Buenos Aires cerró 2025 con un dato que funciona como termómetro social y cultural: casi 7,8 millones de personas participaron de actividades en espacios culturales públicos. En total, fueron 7.750.259 asistentes, una cifra récord que implica 484.639 más que en 2024 y confirma una tendencia que se viene consolidando: cuando la oferta es amplia, sostenida y de calidad, el público responde.

El crecimiento no se concentró en un solo sector sino que atravesó de manera transversal a todo el ecosistema cultural porteño. Por ejemplo, los festivales convocaron a 2.301.725 personas, superando los registros del año anterior, mientras que los centros culturales sumaron 1.538.338 asistentes, con una expansión sostenida de su público.

También creció el uso de las bibliotecas públicas, que reunieron a 150.338 personas, y el Plan Cultural en Barrios, que llevó propuestas artísticas a distintos puntos de la Ciudad, alcanzó a 214.000 vecinos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Los museos porteños también mostraron números en alza

En conjunto, recibieron 945.254 visitantes, con subas interanuales significativas. La mayor concurrencia se registró en espacios como el Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken, el Buenos Aires Museo, el Museo Larreta, el Museo Histórico Cornelio Saavedra, la Casa Carlos Gardel, el Museo de Arte Popular José Hernández, el Fernández Blanco, el Perlotti, el Sívori, el Museo de Arte Moderno y el Museo de la Imaginación y el Juego, que mantuvieron una agenda activa durante todo el año.

Según declaró Gabriela Ricarde, ministra de cultura porteña, “los números no son casuales. Reflejan una política cultural que pone a las personas en el centro y entiende a la cultura de manera amplia y diversa. Cuando hay programación de calidad, variedad de propuestas y presencia territorial, el público se apropia de la cultura como parte de su vida cotidiana”, sostuvo.

Al Colón

Entre los espacios emblemáticos, el Teatro Colón volvió a ser uno de los grandes protagonistas: superó los 921.000 asistentes y alcanzó uno de los niveles de concurrencia más altos de los últimos años. El Anfiteatro del Parque Centenario y los conciertos de la Orquesta del Tango de Buenos Aires reunieron a 132.344 personas, mientras que la Feria de Mataderos, uno de los íconos del patrimonio cultural porteño, convocó a 692.377 visitantes, reafirmando su rol como punto de encuentro entre tradición y comunidad.

También se destacó el crecimiento del Planetario Galileo Galilei, que recibió 369.115 visitantes, y de la Casa de la Cultura, que con 38.659 asistentes comienza a consolidarse como un nuevo polo cultural y patrimonial en el centro de la Ciudad.

El balance de 2025 deja una conclusión clara: todos los grandes espacios culturales registraron aumentos interanuales. Más allá de los números, el dato de fondo es otro: una agenda pública amplia, accesible y diversa sigue fortaleciendo el vínculo entre la cultura y la vida cotidiana de los porteños.