En Buenos Aires, 7 de cada 10 usuarios escuchan cumbia

La cumbia argentina está en auge: suena en barrios, escenarios, fiestas y —claro— plataformas de servicios digitales. De hecho, también es cada vez más popular en el mundo del streaming. Según datos recopilados por la compañía Spotify, desde 2020 a hoy, los streams dedicados a la cumbia crecieron en Argentina un 237%, muy por encima de otros géneros competidores como el reggaetón (+79%) o la bachata (+155%).

Y la coronación del tema: durante 2024, según los rankings de escucha globales, Buenos Aires quedó como la ciudad con más reproducciones musicales de cumbia del mundo (en esta plataforma). En concreto, según la empresa, aproximadamente 7 de cada 10 usuarios que escuchan música digital en Buenos Aires eligen este género.

Siguiendo con las estadísticas, sus consumidores hasta tienen su propia hora “preferida”: según Spotify, alrededor del mediodía es el momento de la jornada donde están los picos de mayor demanda por estos sonidos.