"Eran rugbiers": un joven fue víctima de una brutal golpiza en el corsódromo de Corrientes

A través de las imágenes grabadas por transeúntes que fueron testigos de las impactantes escenas, se conoció recientemente un nuevo capítulo de violencia en el cual estaría implicado un grupo de rugbiers. La víctima de 31 años, Leandro Chávez, había concurrido junto a tres amigos a los festejos de carnaval que se realizaban en el Corsódromo Nolo Alías, en la capital correntina. "Si mis amigos no se me tiraban encima o los separaban, podría haber sido peor”, expuso en su relato escalofriante a los medios.

A poco de conocerse la condena de los ocho rugbiers por el crimen de Fernando Báez Sosa, un episodio de características similares, pero sin consecuencias de la misma magnitud, salió a la luz gracias al video que registraron los testigos del acontecimiento.

“Vi que uno de los chicos me pega y otros comenzaron a pegarme también. Si no hubieran estado mis amigos, podría haber terminado peor”, declaró la víctima a Radio Sudamericana.

“Todo ocurrió entre las 6 y 7 de la mañana, cuando a la salida de los carnavales veo que un tipo se me acerca y me pega. Ahí comenzaron a pegarme los que estaban con él, que después me enteré que eran rugbiers”, relató Leandro Chávez, de 31 años, quien perdió piezas dentales como resultado de las agresiones recibidas.

“Yo estaba con mis tres amigos, dos de ellos vinieron de Santa Fe para los carnavales. La pasamos bien, no tuvimos ningún problema con nadie esa noche”, explicó en sus declaraciones radiales.

Los golpes recibidos se concentraron "en la zona de la cabeza", comentó Leandro. "Tuve pérdida de piezas dentarias, sigo haciéndome estudios. Lo único que me protegía era la cabeza. Si mis amigos no se me tiraban encima o los separaban, podría haber sido peor”, expresó.

Mataron a otro joven a la salida de un boliche y lo comparan con el caso Báez Sosa

Habrían identificado a 4 de los agresores

“Nunca fue nuestra intensión pelear. Luego de que se viralizaron videos en las redes sociales nosotros logramos identificar a cuatro de los agresores”, manifestó.

Rubén Leiva, el letrado que representa a la víctima de la golpiza, dijo que se realizaron las "averiguaciones sobre las cámaras se seguridad del predio y son de la provincia. Vamos a pedir las imágenes para identificar y determinar la zona de la agresión”.

Por otra parte, el sitio de El Litoral consignó que realizaron las gestiones para confeccionar una lista de testigos para incorporar su testimonio a la causa.

CA/ED