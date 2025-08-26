El Travel Sale comenzó una nueva edición este lunes 26 de agosto, donde los agentes de viaje y operadores turísticos de todo el país ofrecen descuentos, promociones, cuotas sin interés y otros beneficios. El evento se extenderá hasta el domingo 31 de agosto, organizado por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt), y en esta edición participan más de 140 agencias de viajes.

Quienes deseen planificar sus vacaciones podrán acceder a descuentos de hasta el 60% en paquetes turísticos, alojamientos, pasajes y experiencias. Además, se ofrecen planes de financiación con tarjetas de crédito, tanto en cuotas con interés como sin interés.

En cuanto a la oferta, los viajeros encontrarán desde escapadas cortas hasta viajes largos dentro de la Argentina. La financiación está destinada exclusivamente al turismo interno, ya que la normativa vigente prohíbe pagar en cuotas con tarjeta de crédito los viajes al exterior. El objetivo es fomentar los destinos locales y facilitar la organización del presupuesto familiar con planes de pago adaptados a diferentes necesidades.

Cómo comprar de forma segura en el Travel Sale

Al momento de adquirir un paquete en el Travel Sale, se recomienda:

Consultar la página web oficial : ingresar siempre desde el sitio oficial del Travel Sale o de agencias habilitadas . Verificar que la dirección empiece con https:// y tenga el candado de seguridad en el navegador.

Asegurar la existencia de la agencia : comprobar que figure en el registro oficial de agencias aprobado por la Secretaría de Turismo . Revisar también datos de contacto como teléfono, dirección y CUIT .

Evitar enlaces sospechosos : no ingresar a promociones recibidas por correo electrónico , redes sociales o WhatsApp sin verificar procedencia. Muchas estafas se presentan como “ofertas imperdibles”.

Usar medios de pago seguros: realizar las transacciones con tarjeta de crédito o débito en plataformas reconocidas. Evitar transferencias directas a cuentas personales, que dificultan cualquier reclamo.

Los destinos más elegidos en el Travel Sale 2026

La agencia Almundo ofrece hasta 55% de descuento y 18 cuotas sin interés en productos seleccionados. En esta primera jornada, se registró un gran interés de los usuarios por aprovechar las rebajas y opciones de financiación.

Según las búsquedas en la web de Almundo, los productos más solicitados fueron los pasajes aéreos internacionales, que concentraron más del 80% de las consultas.

Los destinos internacionales más buscados:

Río de Janeiro

Madrid

Miami

Santiago de Chile

Roma

Los destinos nacionales más demandados:

Bariloche

Puerto Iguazú

Mendoza

Salta

Ushuaia

En general, las búsquedas de vuelos tanto para destinos domésticos como internacionales se están realizando con la misma anticipación: unos 4 meses, es decir que se focalizan para el mes de enero, proyectando vacaciones de verano. En las búsquedas de hoteles en cambio, los visitantes miran alojamiento para noviembre y diciembre, pensando más bien en los fines de semana largo de fin de año.

