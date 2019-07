Las estafas del Telar y la Flor de la Abundancia desataron una ola de memes

Las noticias registraron en las últimas semanas el resurgimiento y crecimiento de estafas piramidales como el denominado 'Telar' o 'Flor de la Abundancia'. El antiguo y engañoso plan de inversión —que promete un rápido y elevado retorno a cambio de un aporte inicial y que busca captar personas a través de las redes sociales y WhatsApp— ahora se recicla con discurso feminista en torno a la sororidad y el empoderamiento. A raíz de esto, muchos usuarios de Twitter desplegaron su creatividad e inundaron la red con burlas sobre el tema.

"Yo no puedo ni vender las rifas del colegio, imaginate si voy a poder reclutar gente que ponga dólares para un telar de la abundancia", sostiene uno de los mensajes. "Mi abuela me pidió que le vaya a buscar unos remedios, no era en la farmacia de siempre, llego y me entero que son HOMEOPÁTICOS y valen 4 lucas. Hubiese preferido que me mande a pagar su parte en un telar de la abundancia", expresa otro.

Yo no podía ni vender las rifas del colegio, imaginate si voy a poder reclutar gente que ponga dólares para un telar de la abundancia — mir.i.am (@uyquemona) July 4, 2019

Mi abuela me pidió que le vaya a buscar unos remedios, no era en la farmacia de siempre, llego y me entero que son HOMEOPÁTICOS y valen 4 lucas. Hubiese preferido que me mande a pagar su parte en un telar de la abundancia. — Pablo (@chichedepo) July 8, 2019

Cuando te quieren sumar al telar de la abundancia pic.twitter.com/aoWYwvK9Ll — Attenti al Lupo (@nicolupo) July 6, 2019

¿Cuando se rompe ese telar de memes? O sea ustedes me mandan memes y yo no les doy nada a cambio. — Belen Degrossi (@Letssingaboutit) July 10, 2019

Flor de la Abundancia: los números que demuestran por qué es una estafa

Cómo funciona. Llamado también el 'Telar de las Mujeres'; la 'Rueda de la Amistad'; la 'Célula de Gratitud', se trata de una estafa piramidal en el que las primeras personas que lo arman captan a colaboradores para que aporten fondos y les piden buscar a más participantes para cubrir su parte. Más temprano que tarde la cadena se corta: los fundadores se quedan con la mayor parte de los ingresos, y los últimos en llegar nunca recuperan lo invertido.

Acá te explican el telar de la abundancia... pic.twitter.com/UKcML2Vn5P — Fito Mendonca Paz (@fitomendonca) July 9, 2019

Los invito a formar parte del telar del monotributista. pic.twitter.com/nmcsU7Amxh — Diego Bliffeld (@diegoblif) July 9, 2019

nos metió en un telar pic.twitter.com/Ia0SRa3KJl — tutanka (@nosoytutanka) July 9, 2019

En este caso en particular, la "flor" se compone de 15 "pétalos" y un "centro"; 15 personas en total, divididas en cuatro niveles. En el nivel 4, el cual lleva el nombre del elemento del Fuego, se ubican ocho personas que pretenden ingresar en la flor. Para hacerlo, deben depositar en la cuenta de alguien —conocido o no— una determinada cantidad de dinero. En el tercer nivel, llamado Aire, hay cuatro personas que ya depositaron la suma inicial y ahora deben atraer dos nuevos interesados para escalar al siguiente nivel.

Los Simpsons predijeron el Telar de la Abundancia pic.twitter.com/hJ11BhmMwS — Diego Tajer (@diegotajer) July 6, 2019

Me llegó la invitación a un telar de la abundancia pero de hombres... pic.twitter.com/Vd6D8bdjwa — Gabriel W 🔬 (@ggweitz) July 8, 2019

Ese es el único telar que conozco (? pic.twitter.com/CYvQAGNNCt — L15ANDRO (@BlaganIsReal) July 7, 2019

En el nivel 2 (Tierra) se sitúan dos personas que están a la espera de que el individuo del escalafón superior cobre para ocupar su lugar. Por último, en el nivel (Agua) se centra la persona que recibe el dinero de los primeros ocho interesados. De este modo, cobra el 800% de su inversión inicial. Es decir que si su deposito fue de 2 mil pesos, se lleva 16 mil.

Ronaldinho también fue seducido por un telar pic.twitter.com/VjQkqXfTcO — Rami Martin (@RamiGMartin) July 7, 2019

-Ey, queres participar del telar de la abundancia ? pic.twitter.com/pMZZiVdqwt — facundo (@facundiando) July 7, 2019

Cuando nunca te toca ser agua en el telar de la abundancia pic.twitter.com/AuUMjePwuQ — Ladrón de sábado (@ladrondesabado) July 8, 2019

La estafa consiste en que se promete ganancias en base a un capital invertido. Sin embargo, las ganancias del capital se obtienen por la plata que otras personas invirtieron. Así se genera una estructura que se agranda de manera cuadrática hasta el punto que colapsa y deja a varios inversores con pérdidas totales. En definitiva, una persona debe convertirse en estafador para no perder dinero en el telar. Pero esa imagen no aparece en las propuestas: aquellas que buscan captar a otras mujeres envían el dibujo de una flor de loto o un mandala.

"Te invito a un Telar De La Abundancia para empoderarnos, dame 1440 dólares que después te explico" pic.twitter.com/AcnUQb74NF — El Niño (@elNinoRodriguez) July 1, 2019

el telar de la abundancia pic.twitter.com/31qLmVn1w9 — floyd falopa (@floydfalopa) July 7, 2019

En redes. Días atrás, una usuaria de Twitter llamada Lucía Franze decidió hacer una captura y compartir el mensaje que recibió para alertar a otras de que no caigan en la trampa. "Las estafadoras del telar están más intensas que nunca", escribió a modo de denuncia.

Me angustia mucho que no me haya escrito nadie para pedirme meterme en el telar. Tenía muchísimos memes para responderle. Tales como: pic.twitter.com/7o7Dh51NI4 — LaVenaEnLaFrente (@Untantoextrania) June 7, 2019

El telar de la malaria funciona perfecto: uno entra en malaria, arrastra a ocho, y así. La abundancia tiene mucho que aprender de la malaria. — Geraldo (@notevayas) July 10, 2019

El Telar de la Abundancia lo hizo Dolores Ponzi. pic.twitter.com/7zNARSBEIc — l ain't a Computer Scientist 💚 (@davecaos) July 7, 2019

F.D.S./F.F.