Extrajo 12 dientes a un menor sin el consentimiento de sus padres

La odontóloga María Romina Pellice fue condenada a un año de prisión en suspenso y a uno de inhabilitación profesional por la extracción de 12 muelas a un menor de 5 años, sin el consentimiento de sus padres.

El hecho, ocurrido en 2017, fue catalogado como mala praxis por la Justicia provincial y tuvo consecuencias graves para el desarrollo físico y psicológico del menor.

Según pudo saberse, el nene había sido llevado al Hospital Rawson por presentar un fuerte dolor dental y fiebre alta. Allí, la médica de guardia se limitó a drenar el absceso y prescribir antibióticos. Pero ante la falta de mejoría, el niño fue internado en el Sanatorio Argentino y tratado con antibióticos intravenosos. Luego, la familia acudió a una consulta con Pellice, quien procedió a realizar las extracciones. La cirugía se extendió por una hora, y la madre recibió los 12 dientes extraídos en un frasco.

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Debido al tratamiento de Pellice, el menor quedó con solo dos muelas superiores definitivas y algunos dientes delanteros. El hecho, según la Justicia de San Juan, fue considerado como un acto de “imprudencia profesional”.

La odontóloga había sido sentenciada en marzo de 2025 y, en las últimas horas, el máximo tribunal de San Juan dejó firme la condena. Anteriormente, se había rechazado un recurso de casación de la defensa, ratificando la culpabilidad por lesiones culposas.