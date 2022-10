Falleció el actor Robbie Coltrane, quien le dio vida a Hagrid en Harry Potter

El actor nacido en Escocia, Robbie Coltrane se puso en la piel del guardabosques de Hogwarts, Rubeus Hagrid en las ocho entregas por las que está compuesta la saga de Harry Potter. El célebre protagonista falleció a los 72 años de edad, por causas que aún no se han revelado, en un centro de salud de su país natal.

La noticia de su deceso consumada este viernes fue oficializada por su representante, Belinda Wright y, posteriormente divulgada por los medios de comunicación británicos. La temprana partida de la figura consagrada de la pantalla grande, generó instantáneas muestras de cariño, congoja y elogios por parte de personalidades del mundo del cine como de la literatura.

“Nunca volveré a conocer a nadie ni remotamente parecido a Robbie. Tenía un talento increíble, completamente único, y me siento más que afortunada por haberlo conocido, trabajado con él y por habernos reído juntos a carcajadas. Envío mi cariño y mi más sentido pésame a su familia y en particular a sus hijos”, expresó a través de la red social Twitter Joanne Kahtleen Rowling, escritora y creadora del mundo de Harry Potter.

El actor Robbie Coltrane y su personaje Hagrid

A partir del debut de Robbie Coltrane encarnando a Hagrid en la primer precuela de la historia fantástica de los jóvenes magos, grupo encabezado por Daniel Radcliffe, su popularidad comenzó a crecer, obtuvo el reconocimiento global por su desempeño conmovedor en el filme y, paralelamente amplío su público a los rangos etarios más jóvenes.

En este sentido, Belinda Wright homenajeó a su representado y aseguró que “se le recordará probablemente durante décadas como Hagrid, de las películas de Harry Potter, un papel con el que transmitió alegría a tantos niños y adultos de todo el mundo, por el que recibía un aluvión de cartas de admiradores cada semana desde hacía más de veinte años”.

Durante su larga trayectoria en el universo de la cinematografía, también se destacó haciendo de Valentin Dmitrovich Zukovsky en James Bond Golden Eye (1995) y The World Is Not Enough (1999) entre sus apariciones más sobresalientes.

Robbie Coltrane en la piel del personaje cinematográfico, Hagrid

Además, tuvo intervenciones memorables en el drama televisivo de asesinatos Cracker (1993) en el cuerpo del Doctor Edward Fitz Coltrane. Por dicha labor, obtuvo el galardón de la British Academy Film Awards en tres ocasiones.

¿Cuál era el verdadero nombre del afamado Robbie Coltrane?

Su verdadero nombre era Antony Robert McMillan, quien nació el 30 de marzo de 1950 en la localidad de británica de Rutherglen, emplazada dentro del concejo de South Lanarkshire, precisamente al sureste de Glasgow y al suroeste de Edimburgo.

Su debut profesional tuvo lugar en 1979 cuando fue parte de la serie de TV Play for Today, como también en sus inicios se formó también como comediante y escritor.