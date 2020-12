Fuertes vientos causaron problemas en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires

Noticias Relacionadas El SMN emitió tres alertas por tormentas fuertes, vientos y posible caída de granizo

Ráfagas de viento, algunas de casi 100 kilómetros por hora, irrumpieron este sábado varios puntos de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, provocando cientos de caídas de árboles y voladuras de chapas.

La persistencia de un centro de baja presión en la zona y la irrupción de un frente frío provocó ráfagas persistentes con vientos desde el oeste, que causaron una pronunciada bajante en el río de la Plata.

Según el director de Defensa Civil bonaerense, Fabián García, se produjo "caída de árboles, de postes y voladuras de techos en lugares distantes como Olavarría, La Plata, Merlo o Morón".

#EsteFinde en Mertinez el viento derribó un árbol pic.twitter.com/jcQ3JxSQGN — Doldraug (@doldraug) December 19, 2020

"En varias localidades del interior el viento causó algunos daños. Se trata de viento fuerte a muy fuerte", señaló el funcionario al canal TN, sobre las ráfagas que en algunas partes de la provincia alcanzaron los 102 kilómetros por hora.

En José C. Paz se produjo la caída de las columnas de un transformador eléctrico sobre una vivienda. García indicó que por el momento no se habían registrado consecuencias humanas y los daños materiales no eran importantes.

En la Ciudad de Buenos Aires, según TN, Defensa Civil recibió 100 llamados por caídas totales o parciales de árboles. En La Plata, otro de los lugares afectados, establecen operativo de control y monitoreo permanente por fuertes vientos. Ante las ráfagas el municipio elevó el Nivel de Atención de Riesgo a "amarillo" para la tarde y la noche, por lo que "se mantiene un operativo de control y monitoreo permanente", informó la intendencia.

Pocas veces une tiene la oportunidad 😱 de caminar bajo viento huracadano en #Olavarria y que caiga un árbol por dónde tu pasas ...y salir ileso😥 pic.twitter.com/Ft7EZKH4Ll — Soledad Restivo (@solcitodeabril) December 19, 2020

La Dirección de Hidrometeorología de la comuna precisó que "entre la tarde y noche de este sábado persistirán los vientos del sudoeste con probables ráfagas de entre 60 y 70 kilómetros por hora”.

El Comité Operativo de Emergencias Municipal (COEM) puso en marcha "un plan de acción que involucra a distintas áreas comunales" para desarrollar una serie de acciones destinadas a prevenir y evitar inconvenientes vinculados a las condiciones climáticas.

La comuna recomendó a la ciudadanía circular con precaución por la vía pública, no tocar cables ni postes de luz y retirar macetas u otros objetos que puedan volarse de balcones y ventanas.

En Rosario una fuerte tormenta de viento varios árboles y produjo voladura de techos. La fuerte tormenta que se registró en la ciudad santafesina de Rosario, con ráfagas de viento que superaron los 100 kilómetros por hora, provocó la caída de más de 60 árboles y ramas y la voladura de techos y corte de cables, informó hoy Defensa Civil del municipio local.

Como consecuencia de los fuertes vientos, el organismo municipal recibió hasta esta mañana la denuncia de caídas de 60 árboles o ramas, algunas sobre viviendas y automóviles.

#Sábado | Nueva imagen del GOES16 cada 1 minuto. En el video se ve el movimiento horario del sistema de baja presión que afecta el centro y sur bonaerense. Este sistema está provocando lluvias persistentes y ráfagas intensas en varios sectores de la provincia. pic.twitter.com/KCcY81NigA — SMN Argentina (@SMN_Argentina) December 19, 2020

También se registraron voladuras de techos y cortes de cables de alumbrado u otros servicios como consecuencia de la caída de ramas, indicó Defensa Civil.

En Mar del Plata rige alerta meteorológico con vientos de hasta 90 kilómetros por hora. El Servicio Meteorológico Nacional emitió para este sábado un alerta meteorológico para el partido de General Pueyrredón y pronosticó fuertes vientos con ráfagas de más de 90 kilómetros por hora en Mar del Plata.

El anuncio emitido es de categoría "naranja" e informó que el área será afectada por vientos del sector sur rotando al sudoeste con velocidades entre 55 y 75 kilómetros por hora, mientras las ráfagas pueden superar los 90.

Asimismo, la municipalidad indicó pasadas las 14 que, “debido a una baja de presión sobre el sur bonaerense, este sábado se esperan lluvias y algunas tormentas en el sur y parte del centro de la provincia, aunque lo más significativo serán los vientos fuertes”.