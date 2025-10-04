Hoy se realiza la tradicional peregrinación a la Basílica de Luján

Miles de fieles participarán hoy de la Caminata Juvenil a Luján 2025, una de las peregrinaciones más convocantes del país, que cada año reúne a jóvenes y familias bajo un mismo lema de fe.

En su 51a edición, la caminata llevará como consigna: “Madre, danos amor para caminar con esperanza”. La actividad es abierta, no requiere inscripción previa y los participantes pueden sumarse en distintos tramos del recorrido, acompañando a la Imagen Peregrina de la Virgen de Luján.

La salida oficial es a las 10 de la mañana desde el Santuario de San Cayetano de Liniers (Cuzco 150, Ciudad de Buenos Aires). Desde allí comienza el trayecto de 60 kilómetros hasta la Basílica de Luján, en la provincia de Buenos Aires.

La llegada está prevista para la madrugada de mañana. La jornada culminará con la misa central a las 7, presidida por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, en el altar mayor de la Basílica.

Para garantizar la seguridad y el bienestar de los peregrinos, se dispondrán puestos de apoyo gratuitos a lo largo del camino, que ofrecerán agua, alimentos básicos, atención médica y acompañamiento espiritual.

Además, se implementará un operativo de seguridad vial coordinado entre la Iglesia, municipios y organismos provinciales, con controles de tránsito y asistencia permanente.

La Caminata Juvenil a Luján se ha consolidado como un espacio de encuentro y fe, en el que miles de jóvenes expresan sus pedidos y agradecimientos a la Virgen, renovando cada año una de las tradiciones religiosas más fuertes de la Argentina.