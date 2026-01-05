Hoy finaliza el premiado streaming en vivo de los investigadores y biólogos del Conicet

La última campaña científica a bordo del Falkor (too) está llegando a su fin en pocos días, y hoy, lunes 5 de enero, está transcurriendo la última transmisión en vivo desde el fondo del mar argentino, que se extenderá hasta cerca de las 17.00 hs.

El equipo, liderado por la bióloga María Emilia Bravo y conformado por once investigadoras, investigadores y estudiantes de doctorado y de grado de ExactasUBA, emprenderá en breve el recorrido final hacia Puerto Madryn, donde concluirá la campaña el 10 de enero.

Esta es la primera expedición encabezada por investigadores de la facultad de Ciencias Exactas de la UBA, a bordo del Falkor (too), lo que la convierte en un hito para esta Facultad. Se puede seguir los detalles de la campaña en la cuenta de Instagram de Vida en los extremos.

Para seguir las transmisiones haga clic en este enlace

El buque RV Falkor (too), perteneciente al Schmidt Ocean Institute (SOI), navega con el objetivo de estudiar los ecosistemas más extremos y menos explorados del fondo marítimo. Se trata de las comunidades quimiosintéticas: organismos que sobreviven en las profundidades oceánicas -donde no llega la luz solar y la fotosíntesis es inviable- a través del consumo de la energía química proveniente de las filtraciones de gas metano (cold seeps) emanadas desde áreas del fondo marítimo.

Dentro de las ocho expediciones elegidas para explorar el océano Atlántico Sudoccidental, tres son dirigidas por científicos argentinos. Al igual que ya sucedió con las campañas “Ecos de dos Cañones” y “Oasis Submarinos del Cañón de Mar del Plata: Talud Continental IV”, durante la expedición, que se prolongará del 14 de diciembre de 2025 al 10 de enero de 2026, se realizarán transmisiones en vivo por streaming.

