La 22 de Junio, la peña que busca mantener vivo el recuerdo de Diego Armando Maradona

Hoy se celebra y conmemora uno de los hechos deportivos que marcaron a fuego a varias generaciones de futboleros argentinos.

Se cumplen 39 años del triunfo de la Selección nacional frente a los ingleses de la mano de Diego Armando Maradona. Ese día de 1986, el mejor jugador de todos los tiempos no solo convirtió un gol con la Mano de Dios, sino que también convirtió –hasta la fecha– lo que muchos consideran –consideramos– el mejor gol de todos los mundiales, el Gol del Siglo. Aquel de la gambeta imparable que dejó desparramados a los ingleses; el del “barrilete cósmico, ¿de qué planeta viniste”, el del “gracias, Dios, por el fútbol, por Maradona, por estas lágrimas…”. Frases, en definitiva, que perdurarán por siempre en la memoria de todos los argentinos, sin distinción de equipos o condición social.

Pero más allá de lo que significó este triunfo para los dirigidos por Carlos Bilardo, para muchos otros también representó un antes y un después que trascendió las dimensiones del Azteca. Al punto de ser considerado una verdadera gesta que realza como ninguna otra, salvo la de la Guerra de Malvinas, la identidad nacional.

Atento a estas consideraciones, y más allá de todo lo significó –y significa– Diego Maradona para los argentinos, un grupo de amigos agrupados en la Federación de Organizaciones Deportivas de Argentina (FODA) junto con miembros de la revista Meta-Sentidos en Juego (medio dedicado al deporte social comunitario) pensaron en cómo mantener vivo el recuerdo del ídolo máximo del fútbol argentino, más allá de su desaparición física. Así fue como nació la peña 22 de Junio, más que un gol (@la22dejunio). Un encuentro de y para “maradonianos de pura cepa”.

Con esta premisa en mente, hoy, a partir de las 13 y hasta bien entrada la noche, se llevará a cabo la cuarta edición de la peña 22 de Junio. En esta ocasión, el encuentro, que realza la figura del Diego desde lo deportivo, político, social y cultural, se llevará a cabo en el Espacio Cultural Tacheles, en Alsina 1475, a pocos metros del Congreso Nacional. Como no podía ser de otra manera, la entrada es libre y gratuita.

El único antecedente similar a este homenaje había sido la creación de la Iglesia Maradoniana. El movimiento religioso fundado en Rosario en 1998 en honor al mejor jugador de todos los tiempos.

“La peña nace a partir del fallecimiento de Diego, ya que desde FODA y Meta veníamos militando que el 22 de junio sea declarado el Día del Futbolista y que, además, sea feriado nacional. Una locura que nos permitimos desde los clubes barriales y desde el amor hacia Maradona”, afirmó, entre risas, Mariano Militello, referente de la FODA, durante su charla con PERFIL.

“Cuando fuimos cerrando esa idea con los miembros de Meta, pensamos que la fecha ideal de las reuniones debía ser el 22 de junio, sin importar qué día de la semana caiga. La primera edición de la peña fue en 2022 en el Club Malvinas Argentinas, de Parque Chacabuco”, agregó.

La peña. Quienes asistan hoy al encuentro maradoniano se encontrarán con buena parte del acervo social, cultural, político y deportivo que rodea y rodeará por siempre a “El Diego”. Se erigirá un altar en su nombre, habrá tatuadores en vivo, estampados de remeras, un rincón con sus célebres frases, música de hinchadas a cargo de La Percu Argentina, feria de stickers, freestyle de jueguitos, proyección de videos, un banderazo y mucha memorabilia relacionada con el más grande. Estará presente Proyecto Pelusa (@proyectopelusa), el homenaje permanente a Diego a través de fotos particulares con el ídolo máximo; el colectivo Justicia x Dios, en obvia alusión al fallido juicio por su muerte, y el micro Pelusa por el mundo. También se hará presente el cantante de tangos Hernán Cucuza Castiello –un maradoniano de pura cepa, por si hiciera falta decirlo–, que desde el primer encuentro se suma a esta increíble movida.

Sin lugar a dudas, el momento cúlmine de la jornada será cuando se proyecte el video del gol de Diego a los ingleses, el cual, y como ocurrió en todas las ediciones anteriores, termina en un sin fin de gritos, abrazos, festejos y lágrimas entre todos los presentes.

Según explicó Militello, en la peña, y como sucedió en las tres ediciones anteriores, habrá un espacio dedicado a los excombatientes de Malvinas. “Estamos convencidos de que con su gol, o mejor dicho, con sus dos goles, Diego les devolvió la dignidad a los combatientes, quienes en ese momento, y ya en democracia, no eran tratados como héroes ni mucho menos. La sociedad no hablaba de ellos. Si tenían que ir a buscar un laburo, tenían que mentir, porque, si no, no los tomaban. Bueno, con su gol, Maradona les abrió una puerta a los excombatientes también. Los validó ante la sociedad, que no es poco”, enfatizó Mariano.

Otro momento cúlmine del día será cuando se entreguen los premios 22 de Junio. Este año, por ejemplo, será galardonada Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. A las 17.30, en tanto, se presentará el libro Relatos con aura maradoniana, de Mario Gianotti. En este caso, la “mesa de notables” estará conformada por reconocidos maradonianos, como Fernando Signorini, Guillermo Blanco, Darío Villarruel y Víctor Hugo Morales, que recordarán miles de anécdotas vividas junto a Maradona.

Se trata, en definitiva, de una jornada para vivir a pleno y celebrar el día en el que el mejor jugador del mundo puso de rodillas, y para siempre, “a las tropas de su majestad”, como alguien cantó alguna vez.