La insólita frase del pasacalle viral que inicio un noviazgo en La Plata

Una pareja se volvió viral en La Plata luego de la llamativa propuesta de noviazgo que ella, Vanesa, le realizó a Gabriel con un insólito pasacalle en el que le pedía formalizar el vínculo que ambos tenían desde hace un tiempo tras comenzar como un "algo".

"Se me llenó la tanga de baba cuando te vi sonreir. Gaby, ¿querés ser mi novio?", se podía leer en el atrevido y llamativo pasacalle que la mujer cruzó frente al club al que asistía con el hombre con el que en aquel momento, mayo de 2024, sostenía una relación sentimental "informal".

La historia de amor que se viralizó en redes comenzó con Vanesa, licenciada en Economía de 42 años -aunque dedicada profesionalmente a la ilustración y el tatuaje-, y con Gabriel (49), trabajador de una empresa de electricidad. Ambos se conocieron practicando boxeo en el Club Bransen en La Plata.

Vanesa y Gabriel no se conocieron hasta el 23 de julio de 2023, cuando el profesor de ambos organizó una cena para integrar a sus alumnos entre sí. En aquel momento se dio su primera conversación, que comenzó con química, risas y cerró con un beso apasionado.

"Lo veía en el gimnasio, pero ni nos hablábamos. Coincidíamos muy poco porque estábamos en distinto horario", recordó ella según TN, aunque luego de la conexión instantánea durante la cena, todo cambió. "Empezamos a hablarnos a diario, él sumó más días de boxeo, se cambió de horario y comenzamos a entrenar juntos", detalló la mujer.

La respuesta de Gabriel - Crédito: TN - Vanesa y Gabriel

A pesar de verse casi todos los días y de la unión que había entre ellos, la pareja llegó a marzo de 2024 sin formalizar, motivo por el que Vanesa comenzó a buscar una definición para su vínculo. "Ya habían pasado muchos meses", argumentó.

"Che, necesito que vos me hagas la pregunta, o sea, soy una persona de más 40, necesito un día para ir a tomarnos una birra, festejar, ¡un día!", le reclamó ella durante otra cena del grupo de boxeo y sostuvo que la fecha en la que se conocieron "no contaba" dado que "no sabía ni su apellido" y ella quería la pregunta formal para formalizar el noviazgo.

Sorprendido ante el reclamo, realizado ante todos los amigos y conocidos de ambos del club, Gabriel cuestionó: "¿Vos querés que yo te pregunte si querés ser mi novia?". Ante la respuesta afirmativa de ella, él, esquivando un poco el tema, señaló: "Te voy a preguntar un día feriado, así ese día podemos salir tranquilos".

"Mirá, si vos no me preguntás, te voy a preguntar yo y no te vas a olvidar nunca más en tu vida, en serio. Y el próximo feriado que se viene es el primero de mayo. Empezá a preguntarme ahora porque si no…", advirtió ella ante la respuesta dudosa de su pareja.

Tomándose el tema con creatividad y humor, Vanesa recurrió a un pasacalle que cruzó frente al club al que ambos asistían a entrenar. Para cumplir con su objetivo, recibió ayuda de varios de sus compañeros de boxeo para darle marcha al operativo mediante el cual colgaría el llamativo e irreverente cartel.

"Soy una máquina de decir pavadas, todo el tiempo", reconoció ella sobre la elección de la frase que formaba parte del "Operativo Leo Mattioli", en referencia a "el último romántico". Luego, el 15 de marzo de 2024, colgó el cartel frente al club ubicado en el boulevard de la calle 60, se vistió con un traje XL y apareció con una rosa en la mano, esperando la llegada de Gabriel.

"Se reía y lloraba, él es de Piscis y tenía toda la sensibilidad a flor de piel", recordó ella sobre el momento en el que su pareja vio la insólita escena frente al club, mientras era recibido entre aplausos y bocinazos. No obstante, a pesar de la llamativa propuesta, Gabriel no respondió en el momento.

El pasacalle también contenía un recuadro que indicaba "vale hasta el 1 de mayo" y, ante la no respuesta de él, ella señaló: "Tenía desde el 15 de marzo hasta el 1 de mayo para preguntarme. Yo, una laburante del amor; más que ganado lo tenía. Lo volvimos loco desde el 15 de marzo hasta el 1 de mayo".

"Sí, quiero. Hagamos de esa tanga un océano", fue la respuesta que finalmente llegó el 1 de mayo de 2024, siguiendo el tono irreverente de toda la propuesta, momento en el que se presentó en la casa de su pareja con una caja repleta de golosinas con una foto del inolvidable pasacalle para darle comienzo al noviazgo que perdura hasta la actualidad.

