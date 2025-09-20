Tras el repudio al video misógino de la estación de servicio, una agencia de marketing asumió la responsabilidad

Luego de que un video donde puede verse como dos empleados de servicio simulan secuestrar a una mujer y luego la tiran en una bolsa negra generara fuerte rechazo en redes sociales por su contenido considerado inapropiado y misógino, la agencia de marketing a cargo del mensaje salió públicamente a hacerse responsable total de la idea, producción y publicación del material. Es el video publicado en las redes sociales de la estación de servicio Shell de la localidad de Crespo, Entre Ríos, operada por la firma Erich Wagner y Cía. S.R.L.. En medio del repudio, Aixa Contenido Digital emitió un comunicado en el que aclaró su autoría e intenciones.

“Quiero dirigirme a ustedes con total transparencia. El contenido recientemente publicado fue ideado y producido por mí. Además, soy yo quien aparece en el video como protagonista y también la responsable de la comunicación como Community Manager", comienza el descargo.

También sostuvo: “Entiendo que la forma en que se transmitió el mensaje pudo dar lugar a una interpretación distinta de la intención original. Como mujer, comprendo la sensibilidad que ciertos mensajes pueden generar y asumo la responsabilidad de no haberlo expresado de la manera más clara.”

La representante de Aixa Contenido Digital lamentó el efecto generado. “La idea siempre fue comunicar desde un lugar positivo y cercano, y lamento sinceramente si el mensaje causó incomodidad en algunas personas”.

También enfatizó que la empresa que administra la estación de servicio no tuvo ninguna responsabilidad en lo sucedido; “Es importante remarcar que Erich Wagner y Cía., dueños de la estación de servicio Shell de la localidad de Crespo, Entre Ríos, no tuvo ninguna responsabilidad en esta situación. Tanto la idea como la ejecución fueron exclusivamente de mi parte, desde Aixa Contenido Digital.”

Finalmente, la autora del video afirmó que lo ocurrido es parte de un proceso de aprendizaje profesional. “Gracias a todos por la comprensión. Esto también es un aprendizaje para seguir comunicando cada vez mejor.”

Por su parte, a través de un comunicado Raízen, licenciataria de la marca Shell en el país, expresó su condena a "toda forma de violencia y discriminación".

"Lamentamos y repudiamos el video publicado por la empresa propietaria de la Estación de Servicios Shell de Crespo, Entre Ríos, y reafirmamos nuestro compromiso con el respeto y la igualdad que promovemos en nuestra compañía", señaló la empresa. Y adelantó: "Tomaremos las medidas necesarias que el caso requiere. Seguiremos trabajando para promover una comunidad inclusiva y respetuosa para todas las personas".

El repudio de la diputada Andrea D'Atri y la agrupación Pan y Rosas

En su cuenta de X, la diputada del PTS/Frente de Izquierda Andrea D’Atri, escribió: “Parece que nos pasamos tres pueblos, pero no por éste donde filmaron esta ‘publicidad’ (?). Ni siquiera entiendo qué es lo que se pretende publicitar, aparte del mensaje central de que la violencia contra las mujeres es algo ok”.

Posteo de Andrea D’Atri contra lo ocurrido

La agrupación Pan y Rosas compartió el tuit de la legisladora y luego agregó: “TODO EL REPUDIO A LAS PUBLICIDADES DE LA ESTACIÓN EL TRÉBOL DE MARCOS JUÁREZ DE YPF OFICIAL Y SHELL CRESPO DE ERICH WAGNER y CIA S.R.L DE ENTRE RÍOS. Ambos videos son una clara muestra de la discriminación y misoginia que promueve el discurso oficialista y que sirve a las empresas para naturalizar la discriminación laboral de sus trabajadoras, llegando al extremo de hacer apología a los femicidios.”

A continuación, remarcaron que no es la primera vez que la empresa tiene esta clase de comportamientos: “Shell es una empresa que, como denuncian sus trabajadores, tiene numerosas denuncias por acoso laboral y despidos discriminatorios. Basta de despidos, discriminación y violencia. Seguimos reclamando la reincorporación de lxs despedidxs”.

