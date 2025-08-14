Córdoba: llevaba casi 2 kilos de cocaína, se ocultó en una estación de servicio y quedó detenida

Una mujer, de 25 años, fue detenida en una estación de servicio de barrio VIPRO de la ciudad de Córdoba y le secuestraron dos ladrillos de cocaína y un teléfono celular.

“Dos paquetes envueltos”

“En el transcurso de la tarde, la base de cámara de la Policía observa una mujer manipulando un arma de fuego en la vía pública por lo que se comisiona un móvil policial a la avenida 11 de septiembre 3461, donde funciona una estación de servicios YPF”, explicó el comisario inspector Alfredo González.

“Al llegar al lugar y al chequear los baños, observa que esta mujer se encontraba escondida. Tenía entre sus pertenencias dos paquetes envueltos, de un kilo aproximadamente, compatible con clorhidrato de cocaína”, agregó el jefe del Distrito 16.

Operativo

Durante el procedimiento se incautaron los dos ladrillos de clorhidrato de cocaína y un teléfono celular.

La mujer fue trasladada a sede judicial junto a lo incautado. En el operativo colaboraron también miembros de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA).