Fue a renovar su licencia de conducir y le etiquetaron la enfermedad que padeció

Bronca, impotencia, desidia y falta de empatía por parte de quienes la atendieron, fueron algunos de los sentimientos que experimentó una joven en la provincia de Córdoba cuando fue a renovar su licencia de conducir.

Se trata de Florencia Andrade, quien al momento de querer renovar su licencia de conducir contó en Twitter la mala experiencia que le tocó vivir al momento de querer hacerlo. “Me voy con estrés, secándome las lágrimas”, y “con la etiqueta de incapacitada en la frente”, por haber sufrido cáncer de mama, fueron las frases que utilizó Florencia al momento de describir la situación que vivió.

Según relató la usuaria @florcita_an durante la gestión del trámite, los empleados de la dependencia municipal le preguntaron “por qué tenía el pelo corto” a lo que ella les respondió que “había sufrido cáncer de mama”. Para sorpresa de Florencia, cuando le entregaron la licencia renovada vio que expusieron su enfermedad en el carnet y que se la habían renovado solo por dos años.

“Vine a renovar el carnet de conducir, me voy con estrés, secándome las lágrimas y con la etiqueta de ‘incapacitada’ en la frente. Me lo dieron sólo por 2 años, pidiéndome un apto médico para conducir y en el carnet me ponen la enfermedad. ¿Qué necesidad?”, publicó la usuaria @florcita_an.

Y agregó: “A todo esto, fue porque me vieron con el pelo corto y me dicen ‘¿qué pasó con el pelo?’. Y le conté que por la quimio se me cayó. Y ahí me preguntan cuándo fue la última, le digo en junio y me dice que no me pueden dar el carnet. Que necesitan apto médico...”.

Licencias de conducir: ya rige el nuevo sistema nacional de scoring

En su relato a través de un hilo de TW, la joven contó que lloró cuando vio el carnet, ya que sintió que la calificaron de “incapacitada” al darle la licencia por 24 meses, pese a que ya superó la enfermedad y no encontrarse bajo tratamiento de quimioterapia.

A raíz de esta situación y del pedido de inflexible de los trabajadores del lugar en pedirle un certificado médico, Florencia tuvo que llamar a su médico para que se lo enviara. Una vez que lo presentó, recién ahí le confirmaron que le iban a renovar la licencia, pero sólo por dos años.

Sobre este punto, en uno de los post aclara que los empleados del lugar le dijeron que “solo sería por dos años ya que no saben cómo estoy de defensas, le quise mostrar mis análisis que siempre dieron perfectos (nunca bajé defensas), y me dice que no. Le cuento que ya estoy con las pastillas preventivas y nada tampoco”.

Sin perder su sentido del humor, pese a la incómoda situación que le tocó padecer, Florencia se preguntó: “Si no me veían el pelo corto no preguntaban nada y me lo daban sin drama, cómo se lo dan a todo el mundo... y sin preguntarles nada, sólo si tienen problemas en la visión y haciendo el examen visual. Y xq por 2 años? Qué cambiaría en ese tiempo? Yahoo respuestas”, posteó divertida.

Por último, cerró sus posteos con la esperanza poder cambiar su foto dentro de dos años, cuando tenga que renovar su carnet de conducir. “Lo único bueno es que en dos años cambio la foto (?)”, acompañando el texto de su tuit con dos emojis de risa.

fl