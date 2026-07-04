Latín, mantillas y misa de espaldas: el mundo de los lefebvristas que desafía a Roma

En la casi totalidad de las iglesias católicas del mundo hoy la misa se celebra en el idioma de cada país; el sacerdote dialoga con sus fieles mirándolos a los ojos y ellos participan leyendo las partes de la Biblia o cantando acompañados de una guitarra. Pero aún existe un pequeño sector del catolicismo que considera que esas transformaciones alejaron a la Iglesia de su tradición.

Ese grupo sigue desarrollando el acto litúrgico en latín; el celebrante permanece mirando al altar y de espaldas a los fieles, y el resto de la liturgia conserva la forma que tenía hace más de medio siglo. Así celebra su credo quienes integran la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, más conocida como la comunidad lefebvrista.

Hace unos días, el Vaticano excomulgó a los obispos que participaron en la reciente consagración de cuatro nuevos prelados sin la usual autorización del Papa. Y eso volvió a colocar a esta fraternidad en el centro del debate católico. Según el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, esas ordenaciones constituyen un acto "de naturaleza cismática", ya que la designación de obispos corresponde exclusivamente al Pontífice.

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LOCAL. Una de las sedes de la Congregación en CABA. Y el fundador de la orden, el arzobispo Marcel Lefebre.

Esta situación es un nuevo capítulo de una historia que comenzó hace más de cinco décadas y que nunca terminó de cerrarse. La Fraternidad fue creada en 1970 por el arzobispo francés Marcel Lefebvre, un influyente prelado que había sido misionero en África y superior general de la Congregación del Espíritu Santo. Convencido de que la Iglesia estaba abandonando aspectos esenciales de su doctrina, fundó una sociedad sacerdotal destinada a preservar la formación tradicional del clero y la celebración de la misa según el rito anterior al Concilio Vaticano II.

El punto de ruptura fue precisamente el Concilio Vaticano II, celebrado entre 1962 y 1965. Convocado por Juan XXIII y continuado por Pablo VI, ese encuentro marcó la mayor transformación de la Iglesia católica en tiempos modernos. Los documentos conciliares promovieron una renovación litúrgica, impulsaron el diálogo con otras confesiones cristianas y con otras religiones, reconocieron la libertad religiosa y alentaron una participación mucho más activa de los fieles durante las celebraciones.

Para Lefebvre, sin embargo, aquellas reformas implicaban una peligrosa adaptación de la Iglesia al mundo moderno. Y por eso las diferencias se hacen visibles apenas comienza una celebración religiosa. Mientras en la mayor parte de las parroquias católicas el sacerdote oficia de cara a la asamblea, utilizando el idioma local y promoviendo respuestas permanentes de los fieles, los lefebvristas conservan el rito tridentino, codificado después del Concilio de Trento y utilizado durante casi cuatro siglos.



CUBIERTA. Preferentemente, la mujer debe asistir a misa con la cabeza cubierta, como dice la Biblia.



En esa liturgia, el celebrante permanece orientado hacia el altar porque “sacerdote y pueblo se dirigen juntos hacia Dios y no unos frente a otros”. Y la lengua oficial de la misa sigue siendo el latín. Las oraciones centrales permanecen invariables, el canto gregoriano ocupa un lugar privilegiado y el silencio adquiere una importancia mucho mayor que en las celebraciones eclesiásticas. La comunión suele recibirse de rodillas y directamente sobre la lengua, mientras muchas mujeres utilizan mantilla para cubrir su cabeza durante la celebración.

El cambio no es solamente estético. También expresa dos maneras distintas de comprender el papel del sacerdote y de los fieles. En la liturgia posterior al Vaticano II, el sacerdote preside una celebración en la que la comunidad participa activamente mediante respuestas, cantos, lecturas bíblicas y distintos ministerios laicales.

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En la visión lefebvrista, en cambio, el sacerdote ocupa un lugar mucho más central como ministro que ofrece el sacrificio eucarístico, mientras la participación de los fieles privilegia la oración silenciosa y la contemplación antes que la intervención constante durante la ceremonia.

Presencia en la Argentina

Aunque suele aparecer en la agenda pública únicamente cuando estalla algún conflicto con Roma, la Argentina constituye desde hace décadas uno de los centros importantes de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X en América Latina.

La organización cuenta con prioratos, capillas, colegios, seminarios, casas de retiro y centros de formación distribuidos en distintas provincias. Su distrito sudamericano tiene sede en el país y desde allí coordina parte de sus actividades pastorales en la región.





La presencia más visible se encuentra en el Área Metropolitana de Buenos Aires, donde varias comunidades celebran misa según el rito tradicional. También desarrollan actividades educativas y formativas. Hay algunas de estas comunidades consolidadas en ciudades como Córdoba, Mendoza, Rosario, Salta y San Luis, entre otras. Más que una red de parroquias, la Fraternidad funciona como una comunidad con vida propia, donde la educación, la liturgia y la vida familiar forman parte de un mismo proyecto religioso.

El perfil de quienes se acercan a estas comunidades es amplio: familias numerosas, matrimonios jóvenes, profesionales y personas que llegaron después de haber transitado durante años por parroquias tradicionales.

La educación ocupa un lugar central dentro de esa identidad. La Fraternidad promueve colegios propios donde la enseñanza religiosa atraviesa toda la formación de los alumnos. El calendario litúrgico organiza buena parte de la vida escolar y familiar, mientras retiros espirituales, peregrinaciones, catequesis y actividades para jóvenes completan una agenda que fortalece el sentido de pertenencia a la comunidad.

Esa fuerte cohesión también explica por qué muchos de sus miembros rechazan la idea de pertenecer a un movimiento "separado" de la Iglesia. En la presentación institucional de la Fraternidad, sus autoridades insisten en que se consideran plenamente católicos, que reconocen el primado del Papa y que su misión consiste en conservar intacto el depósito de la fe recibido durante siglos. Desde esa perspectiva, sostienen que las tensiones con Roma nacen de la defensa de una tradición doctrinal y litúrgica.





El Vaticano realiza una lectura distinta. Reconoce que la Fraternidad conserva sacramentos válidos en determinados casos y durante años distintos pontífices intentaron abrir canales de diálogo para favorecer una reconciliación. De hecho, Benedicto XVI levantó en 2009 la excomunión que pesaba sobre los cuatro obispos ordenados por Marcel Lefebvre en 1988, mientras Francisco otorgó facultades para que los sacerdotes de la Fraternidad pudieran confesar válidamente y, bajo determinadas condiciones, celebrar matrimonios. Pero esas concesiones pastorales nunca significaron una regularización canónica de la institución.

La decisión conocida esta semana marca un nuevo punto de inflexión. Según el decreto difundido por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, la reciente consagración de cuatro nuevos obispos sin mandato pontificio constituye un acto que rompe nuevamente la comunión eclesial. Para la Santa Sede, la ordenación de obispos afecta directamente la estructura jerárquica de la Iglesia y representa uno de los actos más graves de desobediencia al Romano Pontífice. Por eso considera que quienes participaron incurrieron automáticamente en excomunión.

La Fraternidad, por su parte, sostiene exactamente la posición contraria. Sus autoridades argumentan que las nuevas consagraciones respondieron a una "situación de necesidad" destinada a garantizar la continuidad de su obra apostólica frente al envejecimiento de su actual episcopado. Aseguran que no buscaron fundar una iglesia paralela ni desafiar al Papa, sino preservar la posibilidad de ordenar sacerdotes y administrar los sacramentos conforme a la tradición que consideran irrenunciable. Con la nueva excomunión, ese debate vuelve a instalarse en el centro del catolicismo.​

Las principales diferencias con la Iglesia católica

La Fraternidad Sacerdotal San Pío X nació en 1970 como una reacción a las reformas introducidas por el Concilio Vaticano II. Aunque sus integrantes se consideran plenamente católicos y reconocen la autoridad del Papa. En la práctica, sus diferencias se expresan en la forma de celebración de la misa: el sacerdote oficia de espaldas a los fieles, la liturgia se desarrolla en latín, la comunión suele recibirse de rodillas y en la boca, el canto gregoriano ocupa un lugar central y la participación del pueblo es mucho más contemplativa que en las parroquias católicas actuales. El Vaticano sostiene que esas prácticas, por sí mismas, no constituyen el problema. El conflicto aparece cuando la Fraternidad desconoce decisiones de la autoridad pontificia, especialmente en materia de nombramiento de obispos. La reciente consagración de cuatro nuevos prelados sin autorización del Papa motivó un nuevo decreto de excomunión y profundizó una fractura que atraviesa más de cincuenta años de historia.

Numerii

La Fraternidad San Pío X

- 1482 miembros de unas cincuenta nacionalidades, con una edad media de 47 años.

- Suman alrededor de 733 sacerdotes, 260 seminaristas y varias personas consagradas: 145 hermanos religiosos, 88 oblatos y 250 monjas.

- Tienen actividad pastoral en 77 países, gestionan 5 seminarios (uno en Argentina), cuenta con 184 casas propias y dirigen 94 colegios, 54 de los cuales se encuentran en Francia.

- Se calcula que suman en total medio millón de fieles.