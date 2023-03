Los 4 nombres curiosos que llevan los asteroides descubiertos por la Unión Astronómica Internacional

La Unión Astronómica Internacional descubrió cuatro nuevos asteroides que aparecieron en circulación en el espacio sideral, los que fueron clasificados bajo nombres curiosos correspondientes a ex miembros eclesiásticos de la Santa Sede en distintas épocas de la historia y fueron oficializados públicamente por la institución mediante su boletín oficial el 7 de febrero del 2023.

El órgano de decisión a nivel global “bautizó” al cuarteto de cuerpos celestes con el nombre de un ex Papa del Vaticano, Gregorio XIII y tres sacerdotes pertenecientes al Observatorio de la Iglesia Católica Romana.

El ex Papa de la Santa Sede, Gregorio XIII

Se trata del cura de orígen austríaco, Johann Hagen que vivió durante el período 1847-1930, quién se desempeñó como el primer director del nuevo Observatorio del Vaticano; el capellán y astrónomo norteamericano, Bill Stoeger y por último el especialista en software científico nacido en Polonia, Robert Janusz.

“Tocamos todos los campos de la astronomía, en el Observatorio de la Santa Sede, se abarcan desde la cosmología hasta el estudio del polvo en el espacio, los meteoritos y los asteroides”, explicó el actual director del Observatorio del Vaticano, Guy Consolmagno.

¿Cómo es el procedimiento para designar los nombres de un asteroide?

La designación de los nombres de un asteroide tiene lugar por medio de un procedimiento que, en algunos casos, de acuerdo a los especialistas puede durar décadas. Cuando se revela el hallazgo de un nuevo planeta menor, se le da un nombre provisional basado en la fecha en la que se lo divisó.

Asteroides en el espacio sideral

Los nombres de personas o acontecimientos renombrados principalmente por razones políticas o militares no pueden usarse hasta 100 años después de la muerte de la persona o el día en el que se llevó a cabo la exploración. Por tanto, los derechos de clasificación de los asteroides no pueden comprarse. Si no que los seudónimos propuestos, son juzgados por un panel de quince astrónomos profesionales a nivel mundial con intereses de investigación relacionados con los elementos rocosos y los cometas.

Antecedentes de asteroides con nombres religiosos

En la actualidad, se registran más de 30 asteroides que llevan nombres de figuras religiosas jesuitas como los siguientes: Padre Christopher Clavius (20237 Clavius), Padre Giovanni Batista Riccioli (Mar de la tranquilidad), Richardboyle302849, Corbally 119248, Consolmagno 4597, Kikwaya 23443 y Macke 11266.

El pastor Jean-Baptiste Kikwaya Elio ha trabajado sobre el polvo y la luz de una estrella fugaz y de meteoritos que han llegado a Italia y a otras partes del planeta Tierra.

PM CP