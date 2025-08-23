Mañana se corre la media maratón

Mañana se larga una nueva edición de la carrera de 21K de la Ciudad de Buenos Aires.

En esta oportundiad, antes del disparo de salida, ya se sabe que logró un nuevo récord, ya que para esta edición se incribieron más de 27 mil runners.

El circuito diseñado por los organizadores atraviesa los bosques de Palermo y la zona norte y centro de la Ciudad.

El pack de largada estará liderado por un profesional de la elite de este deporte: el corredor ugandés Jacob Kiplimo, que junto a otros siete atletas de alta performance anotados tiene antecedentes de correr esta distancia en tiempos menores a los 60 minutos. También vendrá la corredora keniana Catherine Amanong’ ole.

Como en otras oportunidades, habrá a lo largo de la mañana de mañana varios cortes de calles para permitir el paso seguro de los corredores y del sistema de apoyo.

Estas interrupciones incluyen un corte total en Av. Figueroa Alcorta entre Av. Dorrego y Noble, que irá desde hoy a las 14 hasta mañanao a las 16. También habrá cortes parciales en calles como Av. Corrientes, Carlos Pellegrini y Leandro Alem.

Esta carrera de 21K es la antesala de la Maratón 42K de la Ciudad, competencia que se disputará el domingo 21 de septiembre.