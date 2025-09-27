Merlo: buscan a una chica de 16 años

Una adolescente de 16 años desapareció luego de concurrir a la casa de una amiga en el partido bonaerense de Merlo y la familia manifestó que “se la tragó la tierra”.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, se trata de Indira Adelaida Gaudini, quien fue vista por última vez este jueves en la vivienda de una joven de su misma edad en la localidad de Parque San Martín.

En diálogo con ese medio, Ana, madre de la chica desaparecida, sostuvo que su hija “se peleó con su padre”, motivo por el que tomó la decisión de marcharse del domicilio.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Nos dijo que se iba a Las Torres, en Pontevedra, donde se encontraría con un amigo de 12 o 13 años, pero se fue a lo de Abigail, la amiga”, expresó la mujer.

Ana señaló que acudió a la finca de Abigail, quien le aseguró que “la vio en un colegio” de la zona.

Indira vestía zapatillas negras, shorts oscuros y una campera marrón con corderito cuando se retiró de su hogar, pero su progenitora resaltó que la amiga de la adolescente le dijo que la observó con “una mochila rosada y un pantalón de peluche rosa”.

“Se la tragó la tierra, fuimos a las casas de sus amigas y no la encontramos. Anoche no dormimos nada, la buscamos por todos lados. No quiero que le pase nada”, agregó Ana.

Por último, la madre agregó: tiene un teléfono “con datos móviles. No usa WhatsApp, se maneja con Instagram”.