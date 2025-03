El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, habló sobre la destrucción del monumento al periodista y escritor Osvaldo Bayer por orden del Gobierno Nacional y sostuvo que la decisión parte de la "pobreza intelectual". Además, reveló que la demolición se llevó a cabo sin previo aviso.

"Fue un golpe, realmente. Metieron la pata y no saben cómo salir. Hoy ves esta decisión de un Gobierno Nacional que, claramente, puede hacer muchas cosas en muchas partes del territorio, pero no lo va a poder hacer en nuestra provincia y mucho menos en nuestra ciudad", manifestó en declaraciones exclusivas a Noticias Argentinas.

El monumento había sido instalado el 24 de marzo de 2023.

El intendente de la ciudad santacruceña enfatizó en la gravedad de que la demolición haya sido realizada por Vialidad Nacional. El monumento llevaba en la entrada por la Ruta Nacional 3 desde el 24 de marzo de 2023 y en él se podía leer: "Bienvenidx, usted está ingresando a la tierra de la Patagonia Rebelde".

"Una institución del Estado destruyó un patrimonio de todos. Eso es lo más grave, mandar a una institución gubernamental, que pagamos entre todos, a destruir algo que hemos pagado también entre todos y que representa nuestra Patagonia", remarcó.

En sus declaraciones, Grasso sostuvo que los justificativos para la demolición "son totalmente falaces y mentirosos" y que estos se suman "a la decisión política de dos o tres que atacan a una institución", como en este caso es la figura del periodista y escritor en cuestión.

Vialidad Nacional derribó un monumento a Osvaldo Bayer en Santa Cruz

El intendente de Río Gallegos remarcó que la destrucción del monumento se realizó sin previo aviso ni del Gobierno in de Vialidad Nacional, al mismo tiempo que tampoco se explicó el motivo concreto por el que se tomó dicha decisión. "No solamente no avisaron absolutamente a nadie. Tampoco lo justificaron", expresó.

No obstante, Grasso sostuvo que se volverá a poner en pie el monumento "dentro de lo que es el ejido", aunque deberá utilizarse una obra nueva. "Estuvimos en comunicación con Villalba, el escultor que hizo la obra, y como la destrozaron, la rompieron y la doblaron, nos cuesta más arreglarla que hacerla de nuevo. El daño fue muy, muy, pero muy importante e indignante, porque en realidad lo que marca es la falta de tolerancia que hay", detalló.

Grasso remarcó la importancia de Bayer como figura de la cultura e historia argentina.

Por su parte, el funcionario santacruceño indicó que situaciones de este tipo exponen "la intolerancia" del Gobierno Nacional y concluyó: "No tuvieron las agallas de poder hacerlo mismo 24 de marzo, que lo han hecho el día después. Ha sido todo un mensaje para ellos, para los que piensan que realmente está bien fusilar a quien piensa distinto, que está bien atacar al que no comparte sus ideas".

"Hoy la Argentina está yendo para un camino que tenemos que encauzar, desde la dirigencia política, para poder recuperar la cordura, el bienestar y el respeto al que piensa distinto como tiene que ser", concluyó.

AS/ff