Llaryora anunció la construcción de un monumento de 17 metros de altura al Cura Brochero

En un acto de entrega de llaves de las Vivienda Semilla a familias de Villa Cura Brochero, el gobernador Martín Llaryora anunció la construcción de un monumento al cura gaucho en la Cuesta de Brochero, con una altura de 17 metros y una inversión de 75 millones de pesos. El proyecto del gobierno provincial busca potenciar uno de los atractivos del turismo religioso más importantes en el país.

Llaryora destacó la importancia de fortalecer este tipo de turismo a través de infraestructura y capacitación. "Al turismo religioso hay que acompañarlo, con infraestructura, con capacitación turística. Es tiempo, trabajo e inversión", expresó.

Como parte de las acciones en la región, Llaryora también anunció un aporte de 30 millones de pesos para la iglesia local, donde reposan los restos del santo, y otros 75 millones para obras de cordón cuneta en el balneario.

El impulso de la religión como actividad turística

El turismo religioso es una modalidad en la que las personas visitan lugares con un significado espiritual o sagrado, ya sea para peregrinaciones, festividades o experiencias culturales. Con la importancia del recorrido del Cura Brochero, el mandatario expresó que "si esto sale bien, Córdoba tiene un activo turístico nuevo que va a potenciar a toda Córdoba. No solo a nuestra querida región".

El gobernador subrayó la necesidad de mejorar la infraestructura para atraer visitantes y generar empleo en la región. "Sin caminos, sin energía, sin escuela, sin conectividad, sin balneario, la gente no viene. Y si no viene la gente, no tenemos trabajo", señaló.

La obra forma parte de una estrategia más amplia para posicionar a Córdoba como un destino de turismo religioso, con el objetivo de impulsar el desarrollo económico y fortalecer la identidad cultural de la provincia.