Ezequiel Chirino, padre del soldado Matías Ezequiel Chirino (22) que falleció durante un ritual de iniciación en un cuartel militar de Corrientes, murió este lunes a los 55 años de edad tras sufrir un edema de pulmón y corazón y terminar internado en terapia intensiva.

La tragedia volvió a golpear a la familia del subteniente de artillería fallecido en junio de 2022. El hombre, según trascendió, habría sufrido complicaciones de salud como consecuencia de un accidente vehicular que protagonizó en Córdoba el 11 de agosto, en la ruta 8, cuando se dirigía hacia su trabajo, el cual lo dejó con heridas severas.

La muerte del padre del soldado fallecido fue confirmada por el abogado querellante de la familia, Enrique Fernando Novo, quien expresó que el hombre "físicamente era la mitad de lo que supo ser", dado que su salud y estado anímico se vieron deteriorados por lo que ocurrió con su hijo.

El padre de Chirino cobró relevancia en los medios por su incansable lucha de justicia y una condena para los nueve militares que formaron parte del ritual de bienvenida en el que su hijo perdió la vida en el Grupo de Artillería de Monte 3, en Paso de los Libres.

El hombre se encontraba a la espera de avances en el proceso luego de que la Cámara de Casación Penal había programado para esta semanas las audiencias de revisión del fallo dictado por el Tribunal Oral Federal de Corrientes, el cual le imponía condenas bajas a los acusados.

Rubén Darío Ruiz (37) y Hugo Reclus Martínez Tarraga (36); los ex tenientes Darío Emmanuel Martínez (33) y Ezequiel Emmanuel Aguilar (33); el ex subteniente Facundo Luis Acosta (28) y el ex capitán Claudio Andrés Luna recibieron las condenas más altas, a ocho años de prisión, por la muerte de Chirino.

Todos los condenados fueron encontrados culpables por "abandono de persona en concurso con abuso de autoridad", aunque recibieron penas bajas considerando que la Fiscalía había solicitado una pena de 20 años por homicidio.

En la causa, por su parte, fueron absueltos la ex oficial Claudia Daniela Cayata (36), el ex teniente Franco Damián Grupico (28) y el ex subteniente Gerardo Sebastián Bautista (33), señalados como partícipes secundarios del hecho.

La trágica muerte de Matías Chirino

El subteniente de artillería Matías Chirino murió el 19 de junio de 2022 en el Casino de Oficiales del Grupo de Artillería de Monte 3 durante un brutal "ritual de bienvenida" a la Fuerza, en el que, junto a otros dos subtenientes, debió costear un asado, bebidas y cigarrillos para nueve superiores.

Durante la noche, los tres subtenientes fueron obligados a beber alcohol en exceso, a realizar actividad física y luego a arrojarse a una pileta de natación sucia y helada en una noche donde la temperatura no pasaba de los 3°C.

Tras el brutal "bautismo", los soldados fueron llevados a una de las habitaciones del Casino de Oficiales, donde quedaron solos y sin abrigo. Horas después, Matías Chirino sufrió un cuadro de broncoaspiración alimentaria, es decir, se atragantó con su propio vómito.

Los oficiales que estaban de guardia se percataron de la situación alrededor de las 6 de la mañana y el joven fue trasladado de urgencia sin signos vitales al Hospital San José de Paso de los Libres, donde los médicos constataron su muerte.

