La NASA confirmó que hay agua en la Luna

Un estudio con el telescopio "Sofía" en un avión de la NASA determinó de forma inequívoca que hay agua en la Luna. La observación se realizó el 31 de agosto de 2018 cuando un Boeing 747, modificado para realizar esta investigación, voló a unos 13.000 metros de altura en donde los telescopios pueden obtener mayor claridad sin capturar las perturbaciones en la atmósfera.

Luego de más de dos años de análisis, las observaciones tomadas aquel día se publicaron este lunes 26 de octubre y confirmaron que hallaron agua en el cráter Clavius, que puede acumularse en unos 40.000 kilómetros cuadrados del satélite. Este estudio es la antesala de otros trabajos con futuras misiones tripuladas al satélite, que van a comenzar en apenas cuatro años con la misión Artemisa de la NASA, que marcará otro hito: la llegada de la primera mujer a la superficie de la Luna.

