Proyecto europeo de módulo lunar enfrenta a Airbus contra Thales

Charlotte Ryan y Christopher Jasper

El fabricante de aviones Airbus SE y la empresa franco-italiana Thales Alenia Space han sido seleccionados por la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) para competir en la fase de definición del Gran Módulo Logístico de Aterrizaje Europeo, o EL3 (European Large Logistics Lander en inglés), según declaraciones emitidas el miércoles.

Airbus planea diseñar un módulo de aterrizaje capaz de transportar 1,7 toneladas de carga, con vuelos que comenzarán a fines de esta década. Si bien eso no es lo suficientemente pronto como para participar de la misión Artemis de la NASA para volver a llevar personas a la Luna en 2024, la nave podría ayudar a proporcionar una base futura allí con aire, alimentos, agua y equipamiento vital.

Airbus ya ha recibido el encargo de desarrollar un módulo de servicio para la nave espacial Orion de Artemis, que proporciona energía y soporte a un módulo de tripulación que está siendo construido por Lockheed Martin Corp.

El EL3 también proporcionará a Europa una capacidad independiente para desplazarse sobre la superficie lunar, utilizando una versión mejorada del cohete Ariane 6 para lanzar el módulo de aterrizaje. La francesa ArianeGroup es propiedad de Airbus y Safran SA.

La ESA tiene como objetivo realizar hasta cinco misiones con EL3 durante 10 años, dijo Airbus. Los proyectos podrían incluir traer muestras de rocas y el despliegue de equipos científicos y rovers.

Thales Alenia Space confirmó que también ha sido designada por la ESA para un estudio de ingeniería y viabilidad del EL3, en asociación con la empresa de tecnología espacial con sede en Bremen OHB SE. Dijo que visualiza el módulo de aterrizaje como un “sistema versátil que puede soportar una variedad de misiones científicas y de entrega de carga en la superficie lunar”.

TAS, que es controlada en 67% por Thales SA y el resto es propiedad de Leonardo SpA, también fue elegida por la ESA para desarrollar módulos de habitación, comunicaciones y reabastecimiento de combustible para la planificada plataforma orbital lunar Gateway, otro elemento clave del programa Artemis.

La nave espacial Orion que llegara de la Tierra atracaría en la estación espacial de 40 toneladas métricas, que podría albergar tripulaciones de cuatro personas durante entre uno y tres meses. Según los planes publicados por la NASA en abril, los astronautas viajarían hasta un campamento base de Artemis en la superficie lunar durante aproximadamente una semana.

TAS también está asociada con la división Dynetics de Leidos Holdings Inc. en el desarrollo del Sistema de Aterrizaje Humano de la NASA: la nave que la agencia espacial estadounidense dice que llevará a la gente a la superficie lunar. Dynetics compite en el programa con Space Exploration Technologies Corp o SpaceX de Elon Musk y Blue Origin LLC de Jeff Bezos. Boeing Co., rival de Airbus, presentó propuestas, pero no fue preseleccionado, según informes.

La NASA ha dicho que la colaboración con socios comerciales e internacionales en Artemis la ayudará a desarrollar un plan para enviar astronautas a Marte.